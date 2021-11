Sport Kort: motorcoureur Marc Márquez mist GP na crash op training

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden uitgelicht. In deze rubriek Sport Kort komen hoofdzakelijk de overige berichten aan bod.

Motorcoureur Márquez mist GP van de Algarve door valpartij

17.02 uur: De Spaanse motorcoureur Marc Márquez moet komend weekeinde de Grand Prix van de Algarve in de MotoGP-klasse aan zich voorbij laten gaan. De Honda-rijder is tijdens een trainingsrit ten val gekomen. Daarbij heeft hij volgens zijn team een lichte hersenschudding opgelopen.

Op doktersadvies komt Márquez uit voorzorg niet in actie in Portugal. Of hij wel weer kan deelnemen aan de afsluitende Grand Prix van Valencia, op 14 november, is nog onduidelijk.

Márquez miste het vorige seizoen in de MotoGP vanwege een gecompliceerde armbreuk. De 28-jarige Spanjaard maakte in april zijn rentree. De Honda-coureur, die in totaal acht wereldtitels op zak heeft, maakt een wisselvallig seizoen door. Márquez staat op de zesde plaats in de WK-stand.

De Fransman Fabio Quartararo stelde ruim een week geleden in de Grote Prijs van Emilia Romagna de wereldtitel veilig in de MotoGP-klasse. Márquez won die race in Italië. Dat was zijn derde seizoenszege.

Deense bondscoach roept AZ-doelman Vindahl Jensen op

11:32 uur Peter Vindahl Jensen is voor het eerst geselecteerd voor de Deense nationale ploeg. Bondscoach Kasper Hjulmand riep de doelman van AZ op voor de komende twee WK-kwalificatiewedstrijden tegen de Faeröer en Schotland.

De 23-jarige Vindahl Jensen speelde al wel een aantal interlands voor Deense jeugdteams.

Kasper Schmeichel is de eerste doelman van de Denen, die al zeker zijn van deelname aan het wereldkampioenschap van volgend jaar in Qatar.

Ajax-aanvaller Mohamed Daramy is ook geselecteerd.

EK kortebaan: Luc Kroon zwemt als tweede naar finale 400 vrij

Luc Kroon heeft zich op de eerste dag van de Europese kampioenschappen kortebaan in de Russische stad Kazan geplaatst voor de finale van de 400 meter vrije slag. De 20-jarige Kroon kwalificeerde zich in 3.40,78 als tweede voor de strijd om de medailles van dinsdagavond. Maarten Brzoskowski ligt dan ook in het water, hij schaarde zich met 3.42,30 als laatste bij de acht finalisten.

Op de 50 vrij plaatsten Kim Busch (vijfde in 24,15) en Maaike de Waard (negende in 24,32) zich voor de halve finales. Marrit Steenbergen eindigde met 24,60 als veertiende in de series, maar werd uitgeschakeld omdat per land slechts twee zwemsters door mogen. De Zweedse Sarah Sjöström was met 23,32 een klasse apart in de heats.

Imani de Jong lukte het net niet om zich te plaatsen voor de finale van de 800 vrij. De 19-jarige zwemster zette met 8.32,28 de negende tijd neer. Ze bleef 0,23 seconde verwijderd van een plek in de finale van woensdag. De Jong is wel de eerste reserve.

Op de 100 meter schoolslag werden Rosey Metz (1.07,03) en Tes Schouten (1.07,38) uitgeschakeld in de series. De 20-jarige Metz lag in haar race halverwege op kop, maar zakte tijdens de laatste twee baantjes ver terug. Leeftijdsgenote Schouten, de houdster van het Nederlands record op de 100 en 200 school op de langebaan, stelde teleur met de 27e tijd. Thomas Verhoeven bleef met 52,02 steken in de series van de 100 vlinder.

Chicago Bulls verslaan ook Boston Celtics

07:45 uur De basketballers van Chicago Bulls blijven winnen in de NBA. De zesvoudig kampioen versloeg Boston Celtics met 128-114. De Bulls keken in Boston in de slotfase van het derde kwart tegen een achterstand van 19 punten aan, maar vierden na een indrukwekkende inhaalrace hun zesde zege van het seizoen. Ze verloren vooralsnog alleen van New York Knicks (103-104).

DeMar DeRozan was zoals zo vaak in de eerste weken van het seizoen de uitblinker bij Chicago Bulls. De 32-jarige Amerikaan kwam in Boston tot 37 punten. Zach LaVine droeg 26 punten bij aan de overwinning.

De ploeg uit Chicago staat aan kop in de oostelijke divisie, met één overwinning meer dan zes clubs. De Knicks, die ook sterk aan het seizoen zijn begonnen, incasseerden tegen Toronto Raptors hun tweede nederlaag (104-113). Zowel de Knicks als de Raptors staan op vijf zeges. Washington Wizards verloor bij Atlanta Hawks (118-111) en bleef op vijf overwinningen staan.