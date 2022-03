Jürgen Klopp nog niet bezig met mega-clash: ’Dat is echt zo’

Dankzij doelpunten van Diogo Jota en Roberto Firmino verkleinde de nummer 2 de achterstand op koploper Manchester City tot 1 punt.

Klopp omschreef het momentum van Liverpool, dat de laatste negen competitiewedstrijden won, als „een fragiele bloem.” Liverpool is naast de competitie ook nog actief in onder meer de Champions League. „We spelen om de drie of vier dagen. Dat ritme is goed, we willen op alle fronten meedoen. Maar de tegenstanders zijn allemaal van kwaliteit.”

In Engeland wordt met verlangen vooruit gekeken naar de topper tussen Manchester City en Liverpool op 10 april. Dat duel is mogelijk beslissend in de titelstrijd. „De afgelopen jaren hebben we elkaar tot grote hoogte gestuwd, maar ik denk nog niet veel aan dat duel. Dat is echt zo”, aldus Klopp, die dit weekeinde met Liverpool in de kwartfinales van de FA Cup tegen Nottingham Forest speelt en na de interlandbreak ook eerst nog Watford treft.