Nederlanders starten Grand Slam of Darts goed: zeges Van Barneveld en Van Gerwen

Die absentie van 8 maanden leek Van Barneveld in de beginfase nog wel parten te spelen, want tegenstander David Chisnall kwam op een 2-0 voorsprong. Toch kwam Van Barneveld daarna steeds beter in zijn spel en hij won vervolgens vijf van de zes resterende games.

Van Gerwen kende ook een valse start tegen Nathan Rafferty en kwam met 0-1 achter, maar hij herstelde zich uitstekend. Uiteindelijk won hij probleemloos van de 22-jarige Engelsman met 5-2.

Knappe zege Wattimena

Jermaine Wattimena verraste tegen Demon Heta. Hoewel hij net als Van Barneveld op een 2-0 achterstand kwam, werd het uiteindelijk 5-2. Danny Noppert won eveneens zijn partij. Hij rekende in 5-4 af met Christian Perez. Dirk van Duijvenbode was met diezelfde cijfers te sterk voor Martin Schindler.