Van Barneveld wint bij rentree eerste duel Grand Slam of Darts

Door onze Telesportredactie

Raymond van Barneveld. Ⓒ ANP/HH

Raymond van Barneveld is goed begonnen aan de Grand Slam of Darts. De Nederlandse darter won bij zijn eerste groepsduel met 5-3 van Dave Chisnall. Het was voor Van Barneveld zijn eerste partij sinds maart.