De Gendt grapt over wielerverbod Van der Poel

In het voorjaar was daar ’plotseling’ Mathieu van der Poel, Remco Evenepoel bevestigde daarna zijn status die hij had opgebouwd bij de junioren en Wout van Aert wint nu ook ineens tijdritten én massasprints op het allerhoogste niveau.

De Belgische renner Thomas De Gendt doet dan ook een oproep om die drie toppers de komende vier jaar te verbieden nog koersen te rijden.

„Kunnen alle renners de petitie ondertekenen om Mathieu van der Poel, Wout van Aert en Remco Evenepoel de komende vier jaar de toegang tot wegwedstrijden te ontzeggen? Dank u.”