Turncoach Vincent Wevers ontkent gebruik fysiek geweld

„In mijn hele turncarrière heb ik nog nooit een turnster geslagen of geschopt. Ik heb geen fysiek geweld gebruikt, dat is een aantijging die heel hard aankomt. Ik wil er verder niet op ingaan, we laten aan het onderzoek waar de waarheid zit”, aldus Wevers tegenover de NOS.

Ex-turnster Joy Goedkoop deed afgelopen zondag haar verhaal. „Ik ben door hem geslagen en geschopt. Niet dagelijks. Het kleineren, boos worden en negeren gebeurde wel dagelijks”, zei Goedkoop bij de NOS over Vincent Wevers.

Zij trainde van haar zevende tot haar twaalfde in Oldenzaal onder Wevers. Daarna stapte ze over naar Heerenveen om te trainen onder coach Gerben Wiersma. „In Heerenveen was het fysieke geweld voorbij, maar ook daar was het onmenselijk. Er was geen ruimte voor vermoeidheid, blessures en andere gevoelens”, stelde Goedkoop.

"Met de kennis die ik nu heb zou ik dat never nooit meer doen"

Toch bekent Wevers dat hij zich in het verleden graag anders had opgesteld richting zijn sporters. „In de beginfase van je ontwikkeling (als turntrainer, red.) ga je kijken waar je je kennis weghaalt. Ik heb me aangesloten bij de cultuur die er toen was. Een van de cultuurbepalers was de trainer waar we het over hadden”, zo doelt Wevers op de veelbesproken Gerrit Beltman.

„Er was weinig ruimte voor inspraak van turnsters. Met de kennis die ik nu heb zou ik dat never nooit meer doen. Ik ben nooit de zaal ingegaan met verkeerde intenties, maar dat wil niet zeggen dat we het toen goed deden. Het was een foute tijd, dat vind ik met de kennis van nu heel erg.”

„Ik betreur dat turnsters die zich nu melden deze dingen benoemen en daar nog steeds last van hebben. Dat vind ik gewoon heel erg. Dat is nooit mijn intentie geweest, maar het is er wel. Dat besef ik. Zij hebben gelijk, want dat is hoe zij het hebben ervaren.”

Olympische Spelen 2016: de dolgelukkige Sanne Wevers valt haar vader Vincent Wevers in de armen. Ze heeft goud gepakt. Ⓒ ANP/HH

„De cultuur was hard en spartaans. Als je het hebt over spijt, heb ik bijvoorbeeld heel erg spijt van de weegschaal. Er was een cultuur dat je voor en na de training ging wegen. Dat was niet met foute bedoelingen, maar om te monitoren hoe de curve was van gewicht en lengte.”

"De cultuur was hard en spartaans"

„Ik weet achteraf dat die turnsters dat op een totaal andere manier hebben ervaren en dat er turnsters zijn die daar tot op de dag van vandaag nog steeds last van hebben. Heel erg vind ik dat. Daar heb ik ook oprecht heel veel spijt van.”

Naar aanleiding van een klachtenregen over grensoverschrijdend gedrag trok de gymnastiekbond (KNGU) woensdag de stekker uit het topsportprogramma voor de vrouwen. Bij dat programma van de nationale selectie zijn enkele ’verdachte trainers’, onder wie dus Vincent Wevers en ook bondscoach Gerben Wiersma, betrokken.

Na de aanhoudende beschuldigingen over intimidatie, vernederingen, scheldpartijen en zelfs fysiek geweld vinden directie en bestuur van de KNGU het tijd worden voor een groot gebaar, een ingrijpende maatregel. De beschuldigingen richting onder anderen de bondstrainers Wiersma en Wevers zullen worden voorgelegd aan het Instituut voor Sportrechtspraak (ISR).

Sanne Wevers haalt de benodigde punten binnen. Haar vader coach Vincent Wevers is blij. Ⓒ ANP/HH

Bekijk ook: Turnbond gaat volgende week verder in gesprek met turnsters

Het stilleggen van het topsportprogramma voor de vrouwen is geen halve maatregel. Onder leiding van de coaches Wiersma en Wevers werkt een select groepje toppers al jarenlang toe naar de Olympische Spelen van Tokio, die inmiddels in de zomer van 2021 op het programma staan. In die groep zitten ook olympische kampioene Sanne Wevers en tweelingzus Lieke, die worden begeleid door hun vader Vincent Wevers. Duidelijk is dat de drastische maatregel van de gymnastiekbond als een bom is ingeslagen binnen de topselectie.

„Ze zijn geschrokken, verontwaardigd en emotioneel. Wij zien en voelen dezelfde pijn. Ik moet die emotie omarmen en snappen. Maar ik moet ook gaan kijken hoe we in de komende weken - in overleg met die sporters - vorm kunnen geven aan hun ambitie. Dat recht hebben ze”, stelde Mark Meijer, technisch directeur KNGU, eerder deze week al. De turnsters trainen voorlopig op clubniveau verder.