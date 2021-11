Eerste veldrit-clash tussen Mathieu van der Poel en Wout van Aert op tweede kerstdag

De Nederlander van Alpecin-Fenix heeft zijn veldritprogramma nog niet volledig op papier, maar na samenspraak met de trainer en de broers Roodhooft is het de bedoeling dat Van der Poel tien tot twaalf veldritten meepikt. Daar hoort in principe ook Dendermonde bij van 26 december, waar we het eerste duel krijgen met zijn rivaal Wout van Aert.

Of Van der Poel in Rucphen voor publiek rijdt, is afhankelijk van het kabinet, dat ook na 4 december een soort lockdown overweegt om de hoge coronabesmettingscijfers terug te dringen.

Baat bij UCI-punten

De drievoudige wereldkampioen veldrijden heeft er baat bij dat hij vanaf Rucphen wat UCI-punten pakt, want hij is van plan om naar het WK in het Amerikaanse Fayetteville te trekken, waar hij op een nieuwe regenboogtrui jaagt. Om op de eerste startrij te beginnen, schuift hij natuurlijk het liefst van de plaats waar hij nu staat (21e) op naar de eerste acht.

Van der Poel is zich na een stage op Mallorca momenteel thuis in ’s Gravenwezel aan het voorbereiden op het veldritseizoen.

Alpecin-Fenix trekt van 1 tot 10 december een eerste keer op trainingsstage naar Benicassim en plande de tweede stage in van 10 tot 20 januari. Waar Van der Poel het wegseizoen aansnijdt, staat nog niet vast, maar het zou niet verwonderen als dat opnieuw in de UAE Tour gebeurt, die op 20 februari begint. Door de pandemie is de Santos Tour Down Under en de Cadel Evans Great Ocean Great Ocean Road Race voor het tweede opeenvolgende jaar opnieuw van de World Tour gehaald.

Bron: Het Nieuwsblad