Rentree Donyell Malen bij matig PSV

De 6.500 genodigden werden wél warm van de terugkeer van Malen. Exact acht maanden nadat hij tegen Feyenoord in De Kuip zwaar geblesseerd raakte aan zijn knie. De international zocht, als vooraf afgesproken, na een half uur spelen de catacomben weer op. Jorrit Hendrix was zijn vervanger. Vier minuten daarvoor dacht Malen ook direct zijn eerste goal te maken, maar het grote verlangen daarnaar verstoorde zijn precisie. De man die tijdens de open training van woensdag nog een paar pareltjes binnen schilderde, produceerde nu een afzwaaier.

Zo bleef het bij 0-1, een voorsprong die de Arnhemmers al in de vierde minuut verkregen. Verdediger Danilho Doekhi troefde Olivier Boscagli af in de lucht. De Fransman, die vorige week op trainingskamp in Duitsland met name aan de bal nog een aardige indruk maakte, moet heel snel meer agressie aan de dag leggen in zijn verdedigende duels. Anders maakt hij het ook de nieuwe trainer makkelijk om op hem uitgekeken te raken. Nick Viergever verving Boscagli in de rust, maar moest nog geen tien minuten later de strijd al staken met een bovenbeenblessure.

Even daarvoor ramde Cody Gakpo met een hard laag schot de 1-1 achter voormalig PSV-goalie Remko Pasveer. Tot dat moment was er weinig van het door Schmidt beoogde spel waar te nemen. Wat een week eerder tegen ploegen van het Duitse derde niveau wel met fases lukte, kwam er tegen Vitesse tot aan de 1-1 niet uit. De Arnhemmers hadden van pressie weinig te duchten en hadden de grip op het middenveld. Ongetwijfeld tot genoegen van Schmidt zijn Duitse collega Thomas Letsch. Beide Duitse coaches zagen landgenoot Timo Baumgartl na een krap uur een schot van Oussama Darfalou van de lijn halen.

Maar gaandeweg de tweede helft had PSV de bal steeds meer, speelde het nagenoeg voortdurend op de helft van Vitesse en werd het ook een aantal keer gevaarlijk. Cody Gakpo raakte na een foute inspeelpass van Pasveer nog de lat. Het spel van PSV kenmerkte zich nog vooral door slordigheden, met name van achteruit. Als het duel met Vitesse één ding heeft duidelijk gemaakt, is het dat de Eindhovenaren blij zullen zijn dat de transfermarkt tot en met 5 oktober open is. De achterkant van het elftal laat nog altijd zien op bepaalde plekken te moeten worden gerenoveerd.