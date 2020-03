Telstar-spelers fluiten coach Andries Jonker terug: ’Geen oefenwedstrijd spelen’

„We hadden vandaag een oefenwedstrijd tegen Sparta kunnen spelen”, vertelde Jonker bij NH Sport. „Maar de spelers wilden dat niet. Dat was vrijdag wel een opmerkelijk moment, ja. Toen ik vertelde dat we konden voetballen, nam één van het woord en zei dat ze daar een slecht gevoel bij hadden. Ze speelden liever niet.”

En dus koos de oefenmeester maar eieren voor zijn geld. „Het was een leuke wedstrijd geweest, maar als mijn spelers zich er niet happy bij voelen, gaan we er niet aan beginnen. Ik heb gezegd dat ik er geen ruzie over wilde maken en heb Sparta afgebeld.”