Derby County wil na corona-uitbraak met jeugdteam naar FA Cup

Wayne Rooney en zijn team missen de wedstrijd in ieder geval, nadat hun trainingscomplex werd gesloten vanwege een uitbraak van het coronavirus.

Derby, dat uitkomt in het tweede niveau in Engeland, denkt erover om de wedstrijd in de derde ronde van het bekertoernooi af te werken met een mix van spelers uit de jeugdteams onder leiding van jeugdtrainer Gary Bowyer en Pat Lyons.

„De club is in overleg met de FA sinds maandagavond om de mogelijke manieren te bedenken om de wedstrijd uit de FA Cup van zaterdag te spelen”, meldt Derby County. „Degenen die positief hebben getest en zij die in nauw contact zijn geweest met de besmette spelers moeten in quarantaine.”

Derby laat ook weten dat het donderdag alle spelers zal testen voordat er een update over de wedstrijd van zaterdag volgt.