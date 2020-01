Vertonghen te duur voor Ajax

Meerdere bronnen bevestigen dat directeur voetbalzaken Marc Overmars een visje heeft uitgegooid bij Vertonghens zaakwaarnemer, ex-Ajacied Tom de Mul. Die verzekerde Overmars dat de Belg in principe openstaat voor een terugkeer naar Amsterdam.

Maar het salaris en de transfersom bleken een struikelblok. De Rode Duivel verdient in Londen een salaris van naar verluidt 80 tot 90 duizend euro per week, circa vier tot vijf miljoen op jaarbasis. Dat bedrag – of zelfs een flink deel daarvan – is Ajax te gortig.

De verdediger, die van 2003 tot 2012 voor Ajax speelde en de Amsterdamse club voor (maximaal) twaalf miljoen euro verruilde voor Tottenham Hotspur, heeft in Londen een contract tot komende zomer. Omdat meerdere clubs interesse toonden in de Belgische international kan de Londense club alsnog een flink bedrag voor hem vragen.

Als de Engelsen hem willen verkopen – en dat is ook nog maar de vraag – dan zouden zij in elk geval de transfersom uit 2012 terug willen krijgen. Onbespreekbaar voor Ajax, omdat Vertonghen als dertiger geen restwaarde meer heeft.

En dus kijkt Ajax verder, wacht Overmars tot de persoonlijke eisen en transfersom van Vertonghen dalen of wordt het vertrouwen aan Perr Schuurs gegeven.