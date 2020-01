Handballers verliezen van Spanje en zijn klaar op EK

Oranje, dat voor het eerst meedeed aan een EK, was na twee duels nog kansrijk om door te bekeren. Nederland verloor het eerste duel donderdag van Duitsland (34-23), maar richtte zich daarna op door Letland met 32-24 te verslaan.

Een zege op Spanje was nodig om in het toernooi te blijven, maar dat was te veel gevraagd. Het gaatje dat de Spanjaarden in de beginfase sloegen, kon Oranje niet dichten. Na een 17-13 achterstand bij rust, werd er uiteindelijk met 25-36 verloren. Kay Smits was opnieuw topschutter met acht treffers, spelmaker Luc Steins scoorde vijf keer.