Benzema blijft penalty’s nemen bij Real: ’Alleen degene die ze neemt, kan falen’

Trainer Carlo Ancelotti houdt het volste vertrouwen in zijn aanvoerder. „Als we nog een penalty hadden gekregen, dan had Karim die ook genomen”, zei Ancelotti. „En die daarna ook. Alleen degene die ze neemt, kan falen.”

Benzema miste begin deze maand tegen Celta ook al een strafschop. Real kreeg in die wedstrijd zelfs drie penalty’s, de andere twee benutte Benzema wel. De topscorer van La Liga (25 doelpunten) zag tegen Osasuna dat doelman Sergio Herrera beide strafschoppen stopte. Desondanks won Real in Pamplona met 3-1, waardoor de titel bijna binnen is.

Ancelotti gaat zijn ploeg nu voorbereiden op het eerste duel met Manchester City in de halve finales van de Champions League, volgende week dinsdag. De Italiaan moest tegen Osasuna verdediger David Alaba in de rust wisselen, maar volgens Ancelotti is er geen reden tot zorgen. „David had wat last van zijn lies, daarom haalden we hem er af. We wilden geen risico nemen. Het lijkt geen serieuze blessure.”