Dessers helpt Heracles eindelijk weer aan overwinning

Bepalend voor de uitslag was een moment na ruim een half uur spelen. Scheidsrechter Björn Kuipers zag aanvankelijk niets in een duel tussen verdediger George Cox van Fortuna en aanvaller Silvester van der Water. Op advies van de videoscheidsrechter ging hij toch even naar de kant om de beelden nog eens goed te bekijken. Kuipers gaf niet alleen Heracles alsnog een strafschop, hij stuurde Cox ook met een rode kaart van het veld.

Dessers benutte de strafschop: 1-0. Tot aan die penalty was Fortuna de betere ploeg en kwam het bijna op voorsprong toen Mark Diemers uit een prachtige vrije trap de kruising raakte. Maar ook met een man minder kreeg Fortuna kansen. Wessel Dammers kopte rakelings over en Diemers mocht na een uur zelfs een strafschop nemen, na een handsbal van Jeff Hardeveld. Hij stuitte vanaf 11 meter op doelman Janis Blaswich.

Dessers brak het verzet van Fortuna in de 70e minuut met de 2-0, de veertiende Eredivisie-goal voor de Belg dit seizoen. Fortuna wacht nu al twintig uitduels in de Eredivisie vergeefs op een zege.

Bekijk hier de uitslag, stand en het programma in de Eredivisie