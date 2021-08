Premium Het beste van De Telegraaf

Argentijn is het nieuwe prestigeproject voor de Qatari Parijs in de ban van Messi-mania

Door Marcel van der Kraan en Jeroen Kapteijns Kopieer naar clipboard

Lionel Messi is in Frankrij. Ⓒ ANP/HH

AMSTERDAM - Ruim drie eeuwen na het overlijden van Lodewijk de Veertiende verwelkomde Parijs dinsdagmiddag een nieuwe zonnekoning. De hoofdstad van Frankrijk is compleet in de ban van Lionel Messi, die dinsdag aankwam in Parijs voor de ondertekening van zijn tweejarig contract met een optie voor een derde jaar bij Paris Saint-Germain. Na het doorlopen van de medische keuring zal de Argentijnse superster woensdag om 11.00 uur gepresenteerd worden in het Parc des Princes.