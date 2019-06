Ervaringsdeskundige gelooft in terugkeer Froome

“Als de blessure helemaal kan genezen, dan denk ik dat hij nog zeker eens de Tour wil winnen”, zegt Museeuw in gesprek met Het Nieuwsblad. De Leeuw van Vlaanderen raakte tijdens zijn loopbaan meermaals zwaar gebleseerd, maar keerde telkens ijzersterk terug.

Bekijk ook: Chris Froome op intensive care

Bekijk ook: Froome mist Tour na zware val

Froome liep woensdag meerdere breuken op toen hij tijdens verkenning van de tijdrit van de Critérium du Dauphiné bij enorme snelheid werd gegrepen door een windvlaag. Froome verblijft momenteel op de intensive care van een ziekenhuis in Saint-Étienne.

De Leeuw van Vlaanderen, Johan Museeuw. Ⓒ BSR Agency

Museeuw raakte drie keer carrièrebedreigend geblesseerd. “Je denkt in die situaties eigenlijk in twee fases”, schetst de 53-jarige Belg een beeld. “In eerste instantie denk je niet aan sport. Je wil vooral overleven. De tweede fase start pas wanneer je weet dat je eventueel weer de oude kan worden. Dan moet je beslissen of je wel een comeback wil maken, want je weet dat het een lange, zware tocht zal worden. Het duurde bij mij zes, acht en negen maanden. Twee keer kreeg ik zelfs te horen dat topsport onmogelijk zou zijn. Maar een kampioen wil zo niet stoppen. ”

Dat Froome al 34 jaar oud is, speelt volgens revalidatiespecialist Lieven Maesschalck geen rol. „Met leeftijd heeft dit niks te maken”, zegt Maesschalck. “Kijk maar naar Valverde. Die brak in de Tour van 2017 zijn enkel en knieschijf en werd een jaar later wereldkampioen. Op zijn 38e. Als de operatie goed verloopt en de breuken genezen goed, dan is een comeback perfect mogelijk voor Froome”, zegt hij tegen Het Nieuwsblad.