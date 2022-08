Premium Het beste van De Telegraaf

Kelderman en Arensman jagen op podium Vuelta dendert door: volgt er meer ’oranje’ in het rood?

Wilco Kelderman (r.): „We gaan voor het podium met de ploeg, en als ik zelf top ben moet een plek bij de eerste vijf mogelijk zijn.” Ⓒ Getty Images

AMSTERDAM - Na de sensationele Vuelta-start in Nederland, waarin thuisploeg Jumbo-Visma de show stal, kan het Oranje-feestje vandaag in Spanje worden vervolgd. Als Sam Oomen in de vierde rit aan het front zit, kan hij na Robert Gesink, Mike Teunissen en Edoardo Affini de volgende in de Jumbo-rij zijn om de rode trui om de schouders te krijgen. In dat ’roulatiespel’, vanwege dezelfde tijden in de ploegentijdrit, kan met de zwaarder wordende ritten favoriet Primoz Roglic nummer vijf zijn. Al komt wellicht nog een tweetal Nederlanders in aanmerking.