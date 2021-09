Antony emotioneel na oproep voor Brazilië: ’Blij en erg vereerd’

„Ik ben erg blij en vereerd dat ik ben opgeroepen”, aldus de vleugelaanvaller. „Dit is erg emotioneel voor me, omdat ik deze droom al van jongs af aan had. Ik groeide op met de Seleçao, vol idolen die me inspireerden. Nu kan ik zeggen dat ik het ook gehaald heb”, vertelt een blije Antony.

„De Olympische Spelen in Tokio waren en droom en deze selectie ligt in het verlengde daarvan. Ik wil mijn hele familie bedanken, die er net zo hard voor heeft gewerkt als ik en veel heeft opgegeven. De selectie voor de nationale ploeg van Brazilië is een onverklaarbaar gevoel”, aldus de Ajacied, die het zaterdag met zijn ploeg opneemt tegen FC Groningen.

Brazilië speelt in het kader van de WK-kwalificatie in de eerste helft van oktober drie interlands. De ploeg gaat eerst op bezoek bij Venezuela, dan bij Colombia en speelt vervolgens thuis tegen Uruguay.

Ten Hag

Ook trainer Erik ten Hag is blij verrast met de selectie van Antony. „Het is ontzettend eervol als je geselecteerd wordt voor de Seleçao, voor een land met zoveel topvoetballers. De bondscoach heeft een ongelofelijk potentieel, dan is het uitzonderlijk dat je wordt opgeroepen. Hier heeft hij voor gepresteerd en dit heeft hij verdiend.”

Davy Klaassen en Devyne Rensch zijn tegen FC Groningen weer inzetbaar. Ten Hag zei dat de twee spelers zijn. „Ze zijn volledig beschikbaar”, zei de coach. „Anders zouden ze niet bij de selectie zitten, want in wedstrijden wordt de hoogste intensiteit gevraagd.”

