Vastberaden Mike Snoei: ’Woensdag klaren we de klus en promoveert De Graafschap alsnog’

„Ik kan mijn spelers helemaal niets verwijten. Ze hebben er in de tweede helft alles aan gedaan. We hadden Jong Ajax op de knieën, maar paal, lat, een bal op de doellijn... Er hadden twee of drie kansen in gemoeten”, zei een teleurgestelde Snoei voor de camera van ESPN.

„Ik heb echt genoten van de tweede helft, maar dat durf ik bijna niet te zeggen, want we zijn niet gepromoveerd. Maar woensdag gaan we de klus alsnog afmaken. Deze jongens gaan zich oprichten. Als ze hetzelfde brengen als vandaag tijdens de tweede helft en een stukje van de eerste helft, dan gaat De Graafschap de Eredivisie in.”

„De teleurstelling in de kleedkamer was na afloop groot, zag Snoei. ,,Logisch, want we wilden zó graag vandaag al promoveren. Zeker na die bizarre supportersactie. Ik heb nog nooit zoiets gezien.”