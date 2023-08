Zwak Ajax naar Europa League ondanks thuisnederlaag tegen Ludogorets

De dag voor het treffen met de zwakke Bulgaren ontboezemde Steijn niet alleen dat hij aan de voorkant in nul van de elf aankopen van directeur voetbalzaken Sven Mislintat inspraak heeft gehad, maar zei hij tevens ook met de hem geleverde selectie om het landskampioenschap te kunnen spelen. Afgaande op het losse zand dat Ajax in het duel met Ludogorets was, het flitsende spel van PSV tegen Rangers FC (5-1) en de kracht van Feyenoord, moet de Hagenaar nog bergen werk verzetten om die woorden gestand te doen.

En hij moet hopen dat de nog niet speelgerechtigde nieuwelingen Chuba Akpom, Gaston Avila, Georges Mikautadze, Anton Gaaei, Josip Sutalo en Sivert Mannsverk géén dertien-in-een-dozijn-voetballers zijn. Het moet hem namelijk zorgen baren dat de ’aanwinsten’ Jakov Medic, Branco van den Boomen, Benjamin Tahirovic en Carlos Forbs in het eerste bedrijf tegen Ludogorets de zwakste schakels waren.

Marcel Heister probeert Ajacied Carlos Forbes het lastig te maken. Ⓒ ANP

Toch zou het te kort door de bocht zijn om die spelers nu al af te schrijven en Ajax definitief geen titelkansen toe te dichten. Maar een feit is dat Steijn min of meer opnieuw aan zijn voorbereiding kan beginnen, waarbij hij moet hopen dat hij zondag de wedstrijd bij Fortuna Sittard zonder kleerscheuren doorkomt. Met de eerste drie competitiewedstrijden tegen Heracles Almelo, Excelsior en Fortuna Sittard rekende de coach zich rijk, maar na de 4-1 thuiszege op de Almeloërs werd op Woudestein al het eerste puntenverlies geleden (2-2).

Nieuwe averij zou – met na de interlandperiode FC Twente-uit en Feyenoord-thuis voor de boeg – het chagrijn in Amsterdam doen toenemen. Dat was er in de Johan Cruijff ArenA onder het grootste gedeelte van de ruim 53 duizend hondstrouwe fans al genoeg. Al bleef de harde kern zelfs na de beschamende 0-1 van Matias Tissera vol achter de ploeg van Steijn staan. Het hielp niet, want ook daarna deed het spel pijn aan de ogen. Dat de Amsterdammers tegen een dreumes als Ludogorets tot geen één schot op doel kwamen, vertelde het hele, droevige verhaal.