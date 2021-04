FC Barcelona boekt cruciale zege in Spanje

Premium Voetbal

Familie Oosting vanuit Emmen uitgewaaierd over Eredivisie

De familie Oosting is onlosmakelijk verbonden met FC Emmen, ook al zijn vader Joseph en zoon Thijs al enige jaren geleden uitgewaaierd over de Eredivisie. De band met zijn oude cluppie is voor Joseph, assistent-trainer bij Vitesse, nog altijd sterk en daarom is het dit weekeinde wel even ingewikkeld...