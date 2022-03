Ook Premier League neemt stappen tegen Roman Abramovich

Video

Maarten van Rossem in tranen: 'Ik raak ontroerd'

Televisiemaker Harry de Winter is ongeneeslijk ziek. Hij lijdt aan longvlieskanker. Om afscheid te nemen van de televisie komt hij bijna 23 jaar na de start van zijn programma Wintertijd nog één keer terug. In de eerste aflevering, zaterdagavond om 22:05 uur op NPO2, is Maarten van Rossem te gast. V...