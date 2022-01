Eindelijk goed nieuws vanuit ziekenhuis over oud-Tourwinnaar Egan Bernal

Ondertussen is de Colombiaanse topcoureur bij bewustzijn en werd de drain in de keel verwijderd, die was ingebracht om de geperforeerde long wat comfort te geven. Hij ademt zelfstandig en beweegt bovenal al zijn ledematen.

Maandag onderging de ronderenner van Ineos-Grenadiers een ingreep aan het rechterbeen (gebroken knieschijf en dijbeen) en aan de rug, waar vooral ter hoogte van de borstwervels heel wat chirurgisch oplapwerk nodig was. Er werden al drie ingrepen uitgevoerd, waaronder een behandeling die volgens de neurochirurg veertien uur duurde.

De Colombiaanse specialist Remberto Burgos had het over een zeer complexe operatie, die goed is gelukt. Hij zei ook dat hij zeer optimistisch is dat Bernal snel kan herstellen, maar weigerde voorspellingen op middellange of lange termijn te doen. Hij zei te hopen op een zo goed mogelijk herstel na het trauma dat de 25-jarige Colombiaanse held op maandag 24 januari opliep.

