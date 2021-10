Programma Eredivisie: Ajax en PSV strijden om koppositie in Johan Cruijff ArenA

Ajax wil zich revancheren voor de verloren wedstrijd om de Johan Cruijff Schaal van dit seizoen (0-4). „Het is payback time”, kondigde Ten Hag vrijdag met enige bravoure aan. De thuisclub steekt in goede vorm en won dinsdag van Borussia Dortmund (4-0) in de Champions League.

PSV verloor donderdag in de Europa League van AS Monaco (1-2) en zag Cody Gakpo en Noni Madueke geblesseerd uitvallen. Ibrahim Sangaré is wel weer beschikbaar.

Verdere programma

Voor het zover is, staan er eerst nog drie andere wedstrijden op de rol. FC Twente en NEC openen om 12.15 uur het zondagprogramma.

Om 14.30 uur gaat Feyenoord op bezoek bij SC Cambuur. De Rotterdammers wonnen afgelopen week in de Conference League van Union Berlin en hopen het goede gevoel mee te nemen naar Friesland.

Ook in Arnhem wordt er om 14.30 uur afgetrapt. Vitesse ontvangt Go Ahead Eagles.

De voetbalzondag wordt afgesloten met de wedstrijd tussen FC Groningen en AZ.

Vrijdag en zaterdag

Het voetbalweekeinde werd vrijdagavond al afgetrapt met de wedstrijd tussen Willem II en Fortuna Sittard. In het Koning Willem II Stadion werd het 1-1.

Ⓒ ProShots

Ook zaterdag viel er genoeg te beleven. De opluchting in Zwolle was gigantisch, nadat hekkensluiter PEC de eerste overwinning van het seizoen binnensleepte. In eigen huis werd er afgerekend met Heracles Almelo: 1-0.

Ook FC Utrecht hield de punten thuis door af te rekenen met SC Heerenveen: 2-1. De ploeg van trainer René Hake klom door de zege naar de derde plaats op de ranglijst.

Bekijk ook: FC Utrecht verslaat Heerenveen en evenaart clubrecord

Tot slot kwamen zaterdagavond ook RKC Waalwijk en Sparta Rotterdam nog in actie. Ook bij dit duel bleven de punten bij de thuisploeg: 1-0.

Alle duels zijn live te volgen via de livewidget van Telesport.

Programma

Vrijdag

20.00 uur: Willem II - Fortuna Sittard 1-1

Zaterdag

18.45 uur: FC Utrecht - SC Heerenveen 2-1

20.00 uur: PEC Zwolle - Heracles Almelo 1-0

21.00 uur: RKC Waalwijk - Sparta 1-0

Zondag