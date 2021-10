Programma Eredivisie: zondag topper tussen Ajax en PSV

Voetbal

Horroravond voor José Mourinho: ’Verwacht dat reserves iets beter zouden presteren’

AS Roma is in de Conference League hard onderuitgegaan in Noorwegen. Het elftal van de Portugese coach José Mourinho verloor met 6-1 bij FK Bodø/Glimt, dat daarmee de eerste plaats in de stand van de Italianen overnam.