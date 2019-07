Groenen: ’Met dank aan Van Hooijdonk’

„Ik nam ’m goed aan en zag een vrije hoek. De meiden zijn er al weken mee bezig dat ik vaker moet schieten. Hij lag lekker, dus ik dacht: ik doe het.”

De 24-jarige Groenen, die een paar jaar geleden nog serieus overwoog om voor België te gaan spelen omdat ze in Nederland over het hoofd werd gezien, schoot de ’Leeuwinnen’ naar de eindstrijd van het WK (1-0). „Ja, ik denk wel dat Pierre trots is. Hij hamert er al jaren op dat ik meer moet schieten als ik in die positie kom. Natuurlijk ben ik heel blij dat ik gescoord heb, dit is echt een droom voor mij. Maar ik moet ook zeggen dat ik het oprecht niet zo belangrijk vind dat ik degene ben die scoor. Het is gewoon heel erg fijn om in dit team te kunnen spelen. We laten iedereen in z’n waarde, iedereen kan zich daardoor zelfverzekerd voelen. Dat is heel mooi”, zei Groenen, die de trofee die ze kreeg omdat ze was gekozen tot ’speelster van de wedstrijd’ liefdevol in haar armen sloot.