Sport kort: Ceferin lijkt op weg naar nieuwe termijn als UEFA-voorzitter

UEFA-voorzitter Ceferin lijkt op weg naar herverkiezing in april

19.47 uur: Aleksander Ceferin is naar alle waarschijnlijkheid ook de komende jaren de voorzitter van de UEFA. De Sloveen kreeg de afgelopen weken de schriftelijke steun van alle 55 nationale voetbalbonden in Europa voor zijn herverkiezing in april.

Tegenkandidaten kunnen zich tot begin januari melden. Tot nu toe heeft niemand dat nog gedaan en het lijkt er ook niet op dat het gaat gebeuren.

Ceferin is sinds 2016 voorzitter van de UEFA. Hij werd eerder herkozen in 2019.

Afgevaardigden van de Europese voetbalbonden waren zaterdag bijeen in Frankfurt, waar zondag de loting is voor de kwalificatie voor het Europees kampioenschap van 2024 in Duitsland.

Van Driel zakt weg op Spaans Open

18.40 uur: Golfer Darius van Driel is op het Spaans Open weggezakt naar de gedeelde achttiende plek. De 33-jarige Van Driel ging in Madrid op de derde dag rond in 72 slagen, aanzienlijk meer dan bij zijn eerste en tweede ronde. De Nederlander noteerde slechts één birdie en twee bogeys.

Van Driel had op de openingsdag slechts 63 slagen nodig voor de achttien holes en ging na de eerste ronde aan de leiding. Vrijdag noteerde hij een score van 69, twee slagen onder het baangemiddelde. Hij staat nu op -9.

Joost Luiten gaat de laatste dag in als gedeeld 35e. Hij kwam net als op vrijdag tot een score van 68 en staat in totaal op -6. Daan Huizing en Wil Besseling staan 51e met -3.

De leiding is in handen van thuisfavoriet Jon Rahm, die dankzij een score van -6 naar -16 ging. De Spanjaard heeft één slag voorsprong op Min Woo Lee uit Australië.

Sels naar finale van Frans challengertoernooi

17.39 uur: Jelle Sels heeft zich geplaatst voor de finale van een challengertoernooi in het Franse Mouilleron-le-Captif. De nummer 5 van Nederland was met 6-2 6-3 te sterk voor de Franse qualifier Jurgen Briand.

Zondag neemt de 27-jarige Sels het op tegen de winnaar van het duel tussen de Fransman Hugo Gaston en Vasek Pospisil uit Canada.

Sels is één zege verwijderd van zijn eerste titel op een challengertoernooi, het niveau onder de ATP-toernooien. Hij is opgeklommen naar plek 173 op de wereldranglijst.

Ferrand-Prévot verovert ook wereldtitel gravelrijden

16.56 uur: Pauline Ferrand-Prévot heeft het eerste wereldkampioenschap gravelrijden gewonnen. De Française klopte in het Italiaanse Cittadella haar Zwitserse medevluchtster Sina Frei in een sprint. Chiara Teocchi uit Italië finishte als derde.

De 30-jarige Ferrand-Prévot veroverde eerder in haar loopbaan al de wereldtitel bij het wegwielrennen, het veldrijden en mountainbiken. Het parcours van het eerste WK gravelrijden leidde de deelneemsters over veel onverharde wegen en gravelstroken. Riejanne Markus was met de tiende plaats de beste Nederlandse.

Mathieu van der Poel verschijnt zondag aan de start voor het eerste wereldkampioenschap gravelrijden voor mannen. Het wordt zijn eerste optreden sinds hij bij de WK wielrennen in Australië de wegwedstrijd kort na de start verliet nadat hij een groot deel van de nacht ervoor op het politiebureau had doorgebracht. Dat gebeurde nadat hij twee meisjes die zijn nachtrust verstoorden op de gang van het hotel, hardhandig had terechtgewezen, waarbij een van hen licht gewond was geraakt. De Nederlander van de ploeg Alpecin - Deceuninck moest zich voordat hij Australië mocht verlaten voor de rechter verantwoorden en kreeg een boete van omgerekend 1000 euro wegens mishandeling.

Amerikanen Fritz en Tiafoe spelen tennisfinale Tokio

12:30 uur De finale van het ATP-toernooi in Tokio gaat tussen de Amerikaanse tennissers Frances Tiafoe en Taylor Fritz. Beiden wonnen zaterdag hun halve finale. Tiafoe versloeg in drie sets de Zuid-Koreaan Kwon Soon-woo (6-2 0-6 6-4), Fritz rekende af met de Canadees Denis Shapovalov in drie sets (6-3 5-7 (5) 6-3).

Tiafoe is als vierde geplaatst in Tokio. Hij baarde vorige maand opzien door Rafael Nadal te verslaan op de US Open en de laatste vier te bereiken van het grandslamtoernooi in New York. De 24-jarige Amerikaan kan in de Japanse hoofdstad zijn tweede toernooi winnen.

De als derde geplaatste Fritz mikt op zijn vierde ATP-titel. Hij won dit jaar al de masters van Indian Wells en het toernooi in Eastbourne.