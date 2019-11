VVV maakt met interim-coach einde aan slechte reeks

VVV maakte een einde aan een serie van zeven competitienederlagen op rij. Trainer Robert Maaskant werd verantwoordelijk gehouden voor die slechte resultaten en moest vertrekken. Driessen mag van de KNVB tot de winterstop als hoofdtrainer aanblijven. Hij is niet in het bezit van de vereiste diploma’s.

VVV dankte de zege aan twee doelpunten binnen drie minuten. Peter van Ooijen opende in de 34e minuut de score. Elia Soriano tekende voor 2-0. Haris Vuckic scoorde vlak voor rust voor FC Twente. Het was alweer zijn achtste doelpunt van het seizoen.

VVV klom naar de zestiende plaats van de ranglijst. De club heeft een punt meer dan ADO Den Haag. De voorsprong op hekkensluiter RKC Waalwijk is opgelopen tot zeven punten. FC Twente verzuimde in de openingsfase afstand te nemen. Keito Nakamura schoot toen in kansrijke positie op de lat. Javier Espinosa wist niet te profiteren van een mislukte terugspeelbal van Steffen Schäfer.

