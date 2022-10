Rostock biedt excuses aan speler Kaiserslautern aan na racisme

„Hansa Rostock betreurt het incident en heeft al excuses aangeboden aan Kaiserslautern in een persoonlijk telefoongesprek met Terrence Boyd en in een schrijven”, liet de club weten in een verklaring. „We willen nogmaals duidelijk maken dat we racistische misdragingen en beledigingen niet tolereren en dat zulk gedrag gevolgen heeft. Verbale aanvallen en het persoonlijk beledigen van een tegenstander is niet alleen respectloos en onacceptabel, het is onze club ook onwaardig.”

Boyd liet weten dat Rostock-topman Robert Marien persoonlijk zijn excuses heeft aangeboden in een telefoongesprek namens de club en bedankte hem daarvoor. „Dit soort incidenten zijn lastig te voorkomen en kunnen gebeuren met duizenden bezoekers. De zaak is gesloten voor mij en ik wens Hansa Rostock het beste”, meldde Boyd via Twitter.