Live Eredivisie: Vito van Crooij zet Sparta na 8(!) seconden op 1-0

Sparta Rotterdam - AZ

Sparta heeft de eerste driepunter van het seizoen al binnen, na een perfecte seizoensstart tegen FC Emmen (3-1). AZ schudde vorige week na rust Go Ahead Eagles van zich af: 2-0. Het duel, met aftrap 16.45 uur, vormt de afsluiter van het Eredivisie-weekeinde.

Zondag

Jasper Cillessen heeft zijn terugkeer bij NEC opgeluisterd met een ruime zege op bezoek bij FC Volendam. Na een vroege achterstand door een treffer van Daryl van Mieghem draaide de Nijmegenaren het duel om.

Steven Bergwijn heeft met drie treffers een groot aandeel gehad in de ruime thuiszege van Ajax op FC Groningen (6-1). De aanvaller, voor ruim 31 miljoen euro overgekomen van Tottenham Hotspur, maakte het eerste, derde en vierde doelpunt van zijn ploeg in de Johan Cruijff ArenA.

FC Twente beleeft een sterke start van het seizoen. De ploeg van trainer Ron Jans zette tegen Fortuna Sittard ook de tweede competitiewedstrijd in winst (3-0) om.

Zaterdag

SC Heerenveen-keeper Andries Noppert was de grote sta-in-de-weg namens de Friese bezoekers. De Mexicaanse debuterende Feyenoord-spits Santiago Gimenez kreeg een grote kans, maar slaagde er niet in zich in blessuretijd onsterfelijk te maken: 0-0.

Eerder op de zaterdag was PSV met liefst 5-2 te sterk voor Go Ahead Eagles. De ploeg van Ruud van Nistelrooy is na twee competitieronden nog foutloos en heeft zes punten.

FC Utrecht en SC Cambuur scoorden in de Galgenwaard niet en wachten beiden nog op de eerste zege van dit seizoen.

FC Emmen was via een goal van Lucas Bernadou op weg naar de winst op RKC Waalwijk, maar in de slotfase tekende Julen Lobete voor de 1-1.

Vrijdag

Excelsior opende vrijdagavond het Eredivisie-weekeinde met een 3-1 zege op Vitesse.

