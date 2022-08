LIVE Feyenoord nog niet los tegen Heerenveen

Kokcü begint bij Feyenoord op de bank

Orkun Kokcü begint zaterdagavond op de bank bij Feyenoord. De Turkse middenvelder ontbrak vorige week in de gewonnen wedstrijd tegen Vitesse wegens een blessure. Trainer Arne Slot begint met dezelfde elf spelers als vorige week in Arnhem. Dat betekent onder meer dat de van Ajax overgekomen Danilo in de spits staat. Hij scoorde vorige week twee keer. Santiago Gimenez begint eveneens op de bank. Mogelijk maakt de aanvaller uit Mexico zijn debuut voor de Rotterdammers.

Feyenoord - SC Heerenveen

Eerder op de zaterdag was PSV met liefst 5-2 te sterk voor Go Ahead Eagles. De ploeg van Ruud van Nistelrooy is na twee competitieronden nog foutloos en heeft zes punten.

FC Utrecht - Cambuur Leeuwarden

FC Emmen - RKC Waalwijk

Excelsior - Vitesse

Het volledige programma van de tweede speelronde:

Vrijdag

Excelsior - Vitesse 3-1

Zaterdag

Go Ahead Eagles - PSV 2-5

20.00 uur: FC Utrecht - Cambuur Leeuwarden

FC Utrecht - Cambuur Leeuwarden 20.00 uur: FC Emmen - RKC Waalwijk

FC Emmen - RKC Waalwijk 21.00 uur: Feyenoord - SC Heerenveen

Zondag