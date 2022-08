LIVE PSV houdt Go Ahead op afstand

Van Nistelrooy houdt Veerman, Til en Max op de bank bij PSV

PSV begint de uitwedstrijd tegen Go Ahead Eagles zonder linkerverdediger Philipp Max en de middenvelders Joey Veerman en Guus Til. Trainer Ruud van Nistelrooy houdt het drietal op de bank, vermoedelijk met het oog op de uitwedstrijd van dinsdag tegen Rangers FC in de play-offs van de Champions League. De jonge Noor Fredrik Oppegard neemt de plek van Max over. Xavi Simons en Richard Ledezma zijn de vervangers van Veerman en Til. Ibrahim Sangaré is de derde middenvelder aan de kant van PSV. Johan Bakayoko heeft ook een basisplaats en lijkt te worden beloond voor zijn goede invalbeurt afgelopen dinsdag tegen AS Monaco. Ismael Saibari, die toen nog als rechtsbuiten startte, is nu reserve.

