Statistieken: PSV op schot, Feyenoord staat droog

SC Heerenveen-keeper Andries Noppert was de grote sta-in-de-weg namens de Friese bezoekers. De Mexicaanse debuterende Feyenoord-spits Santiago Gimenez kreeg een grote kans, maar slaagde er niet in zich in blessuretijd onsterfelijk te maken: 0-0.

Eerder op de zaterdag was PSV met liefst 5-2 te sterk voor Go Ahead Eagles. De ploeg van Ruud van Nistelrooy is na twee competitieronden nog foutloos en heeft zes punten.

FC Utrecht en SC Cambuur scoorden in de Galgenwaard niet en wachten beiden nog op de eerste zege van dit seizoen.

FC Emmen was via een goal van Lucas Bernadou op weg naar de winst op RKC Waalwijk, maar in de slotfase tekende Julen Lobete voor de 1-1.

Excelsior opende vrijdag het Eredivisie-weekeinde met een 3-1 zege op Vitesse.

Het volledige programma van de tweede speelronde:

Vrijdag

Excelsior - Vitesse 3-1

Zaterdag

Go Ahead Eagles - PSV 2-5

FC Utrecht - SC Cambuur 0-0

FC Emmen - RKC Waalwijk 1-1

Feyenoord - SC Heerenveen 0-0

Zondag