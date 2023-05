Rellen bij AZ onderwerp van gesprek in Engeland: ’Schandalige avond voor Nederland’

Kopieer naar clipboard

De vreselijke taferelen in beeld. Ⓒ ANP/HH

De rellen die donderdagavond in het AFAS Stadion in Alkmaar uitbraken na een wedstrijd van AZ tegen het Londense West Ham United worden in Britse media breed uitgemeten. De BBC en de Evening Standard spreken van „vreselijke taferelen” in berichten over de aanval van Alkmaarse fans op Britse supporters.