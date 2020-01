Sven Kramer wil wat rechtzetten bij EK afstanden

Daags na Kerstmis moest de Friese gigant van Jumbo-Visma de teleurstelling verbijten, toen ploegmaat Patrick Roest met de nationale titel op zijn favoriete nummer aan de haal ging. Het verschil was minimaal: 6.09,79 voor Roest, 6.10,91 liet Kramer noteren.

„Daar heb ik nu nog moeite mee”, zei hij gistermiddag grinnikend. „Ik rijd namelijk altijd voor het hoogst haalbare, en dat blijft goud, hè. Ik kon wel met een goed gevoel terugkijken op die race, maar dat verandert niets aan het doel wat ik heb voor de aankomende EK: winnen.”

Sven Kramer tijdens persbijeenkomst in aanloop naar de EK afstanden in Heerenveen. Ⓒ ANP

Over zijn veelbesproken rug was hij kort. „Die houdt zich tot dusver prima. Als ik de boel heel weet te houden de resterende dagen kan het hard gaan op het ijs. Ja, zó hard dat ik in de prijzen kan vallen. Dat hebben de NK bewezen”, aldus Kramer, die in Jorrit Bergsma en Roest de grootste rivalen ziet. „Al mag je Sverre Lunde Pedersen niet uitvlakken. Hij is de wereldkampioen en reed vorig jaar in Inzell zomaar 6.07,16.”