Deal FC Utrecht met Juventus over Mo Ihattaren

FC Utrecht heeft met Juventus een deal over het huren van de oud-PSV’er. Er moeten nog wel enkele issues worden opgelost, maar het ziet er naar uit dat Ihattaren in een vertrouwde omgeving aan zijn comeback kan gaan werken.

Het is de bedoeling dat Ihattaren voor 1,5 jaar aan FC Utrecht wordt verhuurd, omdat hij niet op korte termijn al wedstrijdfit zal zijn. Ihattaren speelde in april vorig jaar voor PSV zijn laatste officiële wedstrijd. Daarna werd hij door PSV-trainer Roger Schmidt buiten de selectie gezet. In de zomer werd Ihattaren door Juventus voor 1,9 miljoen euro overgenomen van PSV.

Bekijk ook: Mo Ihattaren geeft teken van leven

Juve stalde het 19-jarige talent bij Sampdoria, maar daar liep het helemaal mis. Ihattaren moest eerst lange tijd werken aan zijn fitheid en kon het daarna mentaal niet opbrengen om geen kans te krijgen en keerde terug naar Nederland. Het plan is nu om Ihattaren in zijn eigen vertrouwde omgeving zijn carrière nieuw leven in te laten blazen.

FC Utrecht is altijd gespitst op dit soort buitenkansjes. Met Zakaria Labyad, die ook een zijspoor terecht was gekomen in het buitenland, lukte dit enkele jaren geleden heel goed. De middenvelder wist zich te rehabiliteren en verdiende een transfer naar Ajax.