Alexander Zverev scheurde tegen Nadal banden in rechtervoet

De enkel van Alexander Zverev klapt dubbel. Ⓒ ANP/HH

Alexander Zverev heeft meerdere banden in zijn rechtervoet gescheurd in de halve finale van Roland Garros. Dat liet de 25-jarige Duitse tennisser weten na medisch onderzoek. Zverev gleed in Parijs uit in de halve finale tegen Rafael Nadal en moest opgeven.