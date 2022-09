VIDEO Van Nistelrooy over PSV-situatie John de Jong: ’Het was zwaar en pittig’

„Het speelde al een aantal weken, maar het bleef intern”, aldus Van Nistelrooy over het vertrek van De Jong, twee dagen geleden. „Uiteindelijk krijg je dit te horen en daar schrik je van. Het was zwaar en pittig.”

De trainer van PSV vindt het moment van de vertrouwensbreuk opmerkelijk. „Je werkt met elkaar samen in de voorbereiding. Drie maanden later is het vertrouwen volledig weg. Zo abrupt, dat is moeilijk te snappen. Ik vind de timing niet goed, midden in het seizoen. Dat heb ik ook intern aangegeven.”

Wie is de baas?

Op de vraag wie nu eigenlijk de baas is bij PSV, zei Van Nistelrooy: „dat lijkt me duidelijk.” De raad van commissarissen heeft niet de bevoegdheid een directeur voetbalzaken weg te sturen. De Jong besloot, vanwege het gebrek aan vertrouwen, zelf op te stappen. Algemeen directeur Marcel Brands wist hem niet te overtuigen te blijven. Zelf bleef Brands wel aan.

„Marcel heeft ook gezegd dat hij John steunt. Maar wat doet het met je als de raad van commissarissen het vertrouwen in je opzegt?”, aldus Van Nistelrooy. „Het was ook een voldongen feit, dan moet je je er op een gegeven moment bij neerleggen en je volledig focussen op Feyenoord.”

Vertrek doet veel

Het vertrek van De Jong deed Van Nistelrooy veel. „Ik heb een persoonlijke band met hem. We hebben hier samen gespeeld en daarna in andere functies met elkaar samengewerkt. We waren zeer intensief met elkaar bezig om PSV verder te brengen.”

Het is nog niet duidelijk wie De Jong gaat opvolgen. Van Nistelrooy: „Er moet een oplossing komen, dat is duidelijk. Je hebt zo’n functie natuurlijk nodig.”