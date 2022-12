Premium Het beste van De Telegraaf

REPORTAGE - Het uiterst bewogen 2022 van de bondscoach van The Lionesses Succes Wiegman overschaduwd door overlijden zus: ’Ik denk dat ze supertrots is’

Door Steven Kooijman Kopieer naar clipboard

Sarina Wiegman op het Sarina’s End of Year Media-event. Ⓒ René Bouwman.

Het afgelopen jaar was Engeland na de dood van Elizabeth II een koningin armer, maar de Britten sloten de Haagse Sarina Wiegman, het brein achter het gouden EK van The Lionesses, als een vorstin liefdevol in de armen. Het ongekende succes van de Engelse voetbalvrouwen werd voor Wiegman echter overschaduwd door het overlijden van haar zus. Een aangrijpend verhaal.