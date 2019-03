Hoog bezoek voor Van Gerwen en Barney

De Britse bokskampioen veroverde enkele weken geleden in Wembley zijn vierde zwaargewichttitel. Joshua was al in het bezit van de kampioensgordels van de WBA (Super), IBF en IBO en voegde daar door middel van een zege op Jospeh Parker ook die van de WBO aan toe.

Joshua was donderdag in een volgepakt Ahoy getuige van een Nederlandse clash. Raymond van Barneveld en Michael van Gerwen stonden tijdens de vierde partij van de avond lijnrecht tegenover elkaar. De Hagenaar won.