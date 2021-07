PSV tegen Galatasaray simpel verder in voorrondes Champions League

De eventuele angst voor een heet avondje in Istanboel bleek onterecht. De wedstrijd verliep in een laag tempo en de Eindhovenaren kwamen geen moment in gevaar. Als er al een sprankje hoop was bij de Turken werd die in 37e minuut de grond ingeboord. Het eerste schot op het doel van de hele wedstrijd was meteen raak. Noni Madueke knalde de openingstreffer heerlijk binnen: 1-0.

Na ruim een kwartier spelen in de tweede helft was het opnieuw raak voor PSV. Na een assist van Mario Götze kon Marco van Ginkel de bal in de korte hoek schieten: 2-0.

Madueke blij met zijn doelpunt. Ⓒ AP

Enkele minuten later had Eran Zahavi, in het thuisduel nog goed voor een hattrick, de 3-0 op zijn voeten, maar hij treuzelde en verprutste de kans. Domper voor PSV was de rode kaart voor Olivier Boscagli die na eerder geel wegens hands nu zijn tegenstander, die wel heel makkelijk ging liggen, vasthield.

In de slotfase kregen de Eindhovenaren toch nog een doelpunt om hun oren via Mbaye Diagne: 2-1.

PSV speelt in de derde voorronde tegen FC Midtjylland dat over twee wedstrijden te sterk was voor Celtic. De Eindhovenaren speelt op dinsdag 3 augustus eerst thuis.

Trainer Schmidt weet in elk geval wat er nodig is om via de voorrondes de groepsfase van de Champions League te bereiken. De hoofdcoach van PSV slaagde er met Bayer Leverkusen in om in het seizoen 2014/5 en 2015/16 het hoofdtoernooi te halen.

Herbeleef de wedstrijd tussen Galatasaray en PSV via uitgebreide statistieken.