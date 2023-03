Eigen doelpunt Ajacied Álvarez deert Mexico niet

Álvarez zorgde na ruim een half uur spelen in het Aztekenstadion in Mexico-Stad onbedoeld voor de 1-2. Een hoekschop van Jamaica werd onderweg licht geschampt, waarna de Ajacied de bal met zijn knie in het doel werkte. Oud-PSV’er Hirving Lozano maakte vlak voor rust uit een strafschop weer gelijk.

Met Álvarez en verdediger Jorge Sánchez stonden twee spelers van Ajax in de basis. Érick Gutiérrez (PSV) en Santiago Giménez (Feyenoord) bleven op de bank. Zij speelden donderdagavond wel tegen Suriname. Giménez miste toen een strafschop, maar desondanks won Mexico in Paramaribo met 2-0.

De zogeheten Final Four van de Nations League in de Concacaf-zone wordt in juni gehouden in de Amerikaanse stad Las Vegas.