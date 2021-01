25 JANUARI

Aanvaller Dervisoglu maakt seizoen af bij Galatasaray

Halil Dervisoglu maakt het seizoen af bij Galatasaray. De Turkse topclub huurt de Rotterdammer van Brentford, dat hem voor de winterstop nog aan FC Twente uitleende.

De 21-jarige Dervisoglu kreeg nauwelijks speeltijd bij de club uit Enschede en mocht in de winterstop vertrekken. Hij genoot zijn opleiding bij Sparta en vertrok vorig jaar naar Brentford. Galatasaray staat tweede op de Turkse ranglijst, met 5 punten minder dan koploper Besiktas.

24 JANUARI

FC Utrecht laat Lonwijk naar Denemarken gaan

20.37 uur: Justin Lonwijk vertrekt bij FC Utrecht. De 21-jarige middenvelder maakt voor de rest van het seizoen op huurbasis de overstap naar Viborg FF. De Deense club heeft ook een optie tot koop op Lonwijk.

Lonwijk speelt sinds de zomer van 2019 voor FC Utrecht, dat hem destijds overnam van PSV. De geboren Tilburger kwam drie keer in actie in het eerste elftal van FC Utrecht en 23 keer speelde hij voor Jong FC Utrecht.

„Justin begon sterk aan de voorbereiding vorig seizoen, maar maakte na zijn blessure minder minuten dan hij had gehoopt”, zegt Jordy Zuidam, technisch directeur van FC Utrecht. „Ook dit seizoen is er geen garantie op speelminuten in FC Utrecht 1 voor Justin. Voor hem is het opdoen van ervaring in een eerste elftal in deze fase van zijn loopbaan van grote waarde. Viborg FF kan Justin meer perspectief op speeltijd bieden.”

Transfer Özil naar Fenerbahçe eindelijk rond

De transfer van middenvelder Mesut Özil naar Fenerbahçe is eindelijk rond. Dat meldt zijn oude club Arsenal waarvoor de voormalig Duits international sinds 2013 uitkwam. Özil kwam in Londen al sinds de hervatting van het afgelopen seizoen na de coronapauze niet meer aan spelen toe. Zelf liet hij vorige week al optekenen dat het Turkse Fenerbahçe zijn nieuwe club wordt.

„Ik bedank de club voor de geweldige tijd die ik heb gehad”, liet Özil optekenen. „Ik zal altijd dankbaar zijn voor de steun die ik hier vanuit de club en van de fans heb gevoeld.” Özil (32) heeft al sinds maart geen wedstrijd meer gevoetbald. Hij behoorde in Londen tot de grootverdieners. Onder Arsène Wenger was hij een van de bepalende spelers, maar diens opvolger Unai Emery hield hem al regelmatig op de bank. Huidig trainer Mikel Arteta nam Özil niet op in zijn selectie, de Spanjaard voerde „voetbalredenen’ als oorzaak aan. „De successen die de club met Özil heeft behaald, behoren voor altijd tot de geschiedenis van de club”, aldus Arteta.

23 JANUARI

Griekse middenvelder Donis versterkt VVV-Venlo

21.01 uur: VVV-Venlo heeft zich tot het einde van het seizoen verzekerd van de diensten van de Griek Christos Donis. De 26-jarige middenvelder wordt tot de zomer gehuurd van de Italiaanse club Ascoli. De Limburgers hebben ook een optie tot koop bedongen.

„Toen VVV-Venlo interesse toonde in mijn diensten, was ik verheugd; een club uit de Nederlandse Eredivisie. Ik kende de club al een beetje. Vorig jaar speelden we in de voorbereiding nog met Panathinaikos in Venlo”, aldus Donis, die op huurbasis ook voor Lugano (Zwitserland), Giannina en Iraklis (beide Griekenland) speelde.

Maar er is nog een factor die hem heeft beïnvloed. „Uiteraard heeft mijn landgenoot Georgios Giakoumakis de club ook in Griekenland op de kaart gezet. Ik heb enorm veel zin om bij VVV-Venlo aan de slag te gaan en de club in deze spannende fase van de competitie bij te staan.”

VVV heeft dit seizoen veel te danken aan de Griek Giakoumakis, de huidige topscorer van de Eredivisie. Hij kwam al tot zestien doelpunten. VVV staat op plek 14 in de Eredivisie met 16 punten uit 17 duels.

Willem II verhuurt Yeboah aan Almere City

17.33 uur: Willem II verhuurt John Yeboah tot het einde van het seizoen aan Almere City. De eerstedivisionist uit Flevoland heeft tevens een optie om de flankspeler na dit seizoen definitief over te nemen.

De 20-jarige Yeboah, die in het seizoen 2019-2020 nog kortstondig bij VVV-Venlo speelde, kwam afgelopen zomer over van VfL Wolfsburg uit Duitsland. Hij tekende in september een driejarig contract in Tilburg. Hij kwam sindsdien in elf wedstrijden in actie, waarin hij slechts eenmaal een basisplek had en één keer scoorde.

Deense international Larsen vierde aanwinst Anderlecht

13.58 uur: De Deense international Jacob Bruun Larsen is op huurbasis overgestapt van Hoffenheim naar Anderlecht. Hij is in deze winterse transfertermijn de vierde aanwinst voor de Belgische club, die eerder de Nederlandse doelman Warner Hahn, de Ghanese middenvelder Majeed Ashimeru en de Malinese aanvaller Abdoulay Diaby aantrok.

Hoffenheim nam Larsen (22) een jaar geleden voor ongeveer 9 miljoen euro over van Borussia Dortmund, maar bij zijn nieuwe Duitse club kon hij niet echt doorbreken. Bij Anderlecht moet hij weer het nodige vertrouwen opdoen.

22 JANUARI

AC Milan huurt verdediger Tomori van Chelsea

20.25 uur: Fikayo Tomori maakt het seizoen af bij AC Milan. De koploper van de Serie A huurt de verdediger van Chelsea en heeft ook een optie tot koop bedongen.

De 23-jarige Tomori was vorig seizoen nog basisspeler bij Chelsea. De centrale verdediger debuteerde toen ook voor de Engelse nationale ploeg. Hij kwam dit voetbaljaar nauwelijks voor in de plannen van trainer Frank Lampard.

Feyenoord ziet Johnston naar Wigan Atletic trekken

Na Luciano Narsingh vertrekt ook George Johnston uit de Kuip. De Schotse verdediger werd anderhalf jaar geleden aangetrokken door de Rotterdammers, maar kwam zelden aan minuten in het eerste toe.

Dus maakt Johnston het seizoen af bij Wigan Athletic, de nummer 22 van Leage One. Dat maakte trainer Dick Advocaat bekend tijdens de persconferentie in aanloop naar de thuiswedstrijd tegen AZ van zondag. Johnston wordt door de Engelse club gehuuurd.

De 22-jarige Johnston kwam in de zomer van 2019 over van Liverpool. Hij tekende een contract voor twee jaar in de Kuip, met een optie voor een derde jaar. Met slechts 116 speelminuten in anderhalf seizoen tijd was de kans op een verlenging sowieso nihil.

FC Twente huurt Luciano Narsingh van Feyenoord

Luciano Narsingh heeft zijn laatste minuten in het shirt van Feyenoord vermoedelijk al gemaakt. De vleugelaanvaller maakt het seizoen af bij FC Twente. Hij wordt voor een halfjaar verhuurd aan de Tukkers, terwijl zijn verbintenis deze zomer afloopt.

FC Twente kan de diensten van Narsingh goed gebruiken. Vorige week zag het tijdens de competitiewedstrijd tegen Ajax Vaclav Cerny uitvallen. De Tsjech was dit seizoen uitstekend op dreef voor de Tukkers en een vaste basisspeler.

Bekijk ook: Feyenoord bevestigt verhuur Luciano Narsingh aan FC Twente

Buitink verlengt bij Vitesse, maar maakt seizoen af bij PEC Zwolle

Thomas Buitink wordt door Vitesse voor de rest van het seizoen verhuurd aan PEC Zwolle. De Arnhemmers laten tegelijkertijd merken volop vertrouwen te hebben in de spits, want hij verlengde wel zijn contract tot en met de zomer van 2023.

Buitink kwam dit seizoen niet zoveel aan spelen toe in de GelreDome. Tijdens twaalf van zijn dertien optredens was hem een rol als invaller toebedeeld. In Zwolle hoopt hij op meer minuten, maar de wedstrijd van vrijdagavond tegen Willem II komt nog wel te vroeg voor de kersverse aanvaller van PEC.

„Ik ben heel blij dat ik de tweede seizoenshelft voor PEC Zwolle mag uitkomen”, vertelt Buitink. „Dit is voor mij een stap in de juiste richting. Op dit moment sta ik op een kruispunt in mijn carrière. Ik kan bij Vitesse het prachtige seizoen buiten de basis afmaken, of ik ga in Zwolle aan de ontwikkeling van mij als aanvaller werken en kan daarbij van waarde zijn voor deze mooie club. Dat laatste geniet mijn voorkeur, omdat vlieguren nu het belangrijkst zijn.”

Fortuna Sittard neemt Verlinden over van Stoke City

Fortuna Sittard heeft Thibaud Verlinden weggeplukt bij Stoke City. De 21-jarige buitenspeler had daar nog een contract voor anderhalf jaar, maar speelde dit seizoen amper in het eerste. De teller voor de Belg kwam tot slechts acht minuten. In Limburg tekent Verlinden een contract voor anderhalf seizoen met de optie voor nog een jaar.

„Na zes seizoenen in Engeland is het tijd voor een nieuwe uitdaging en Fortuna Sittard sluit perfect aan op mijn ambities”, zegt Verlinden zelf op de website van zijn nieuwe werkgever. „Het Nederlandse voetbal is een goede leerschool voor buitenspelers. De transfer naar Sittard is in mijn ogen dan ook een logische stap. Ik kijk enorm uit naar mijn tijd hier.”

Arsenal huurt doelman Ryan van Brighton

Vooralsnog is Martin Ødegaard nog niet gepresenteerd bij Arsenal, maar de nummer tien van de Premier League heeft wel een andere versterking om mee te pronken. Doelman Mathew Ryan wordt namelijk voor de rest van het seizoen gehuurd van Brighton & Hove Albion.

Bij Arsenal wordt Ryan vermoedelijk tweede keeper achter Bernd Leno. Dat betekent dat Rúnar Alex Rúnarsson op de tribune kan plaatsnemen. De 25-jarige IJslander viel een maand geleden door de mand in het EFL Cup-duel met Manchester City, waarin hij een aantal flike blunder beging.

RKC huurt middenvelder Oosting van AZ

RKC Waalwijk heeft Thijs Oosting voor de rest van het seizoen gehuurd van AZ. De 20-jarige middenvelder voetbalde in Alkmaar voor Jong AZ. Hij tekende dit seizoen in vijftien wedstrijden in de Keuken Kampioen Divisie voor zeven doelpunten en vijf assists.

Vorig seizoen kwam Oosting in 28 competitieduels op het tweede niveau tot acht treffers en vier assists. De aanvallende middenvelder heeft bij AZ een contract tot de zomer van 2022, met een optie op nog een seizoen. Oosting wacht nog op zijn debuut in de Eredivisie.

„Met Thijs halen wij een speler binnen met ontzettend veel potentie en talent, die ook nog eens de nodige betaald voetbal-ervaring heeft opgedaan bij AZ”, zegt algemeen directeur Frank van Mosselveld. „We wilden graag nog een veelzijdige middenvelder aan onze selectie toevoegen met een aantal specifieke wapens. In de persoon van Thijs hebben we die speler gevonden.”

RKC, de nummer 15 van de Eredivisie, speelt zaterdag in Eindhoven tegen PSV.

21 JANUARI

Napoli verhuurt Poolse spits Milik aan Marseille

De Italiaanse voetbalclub Napoli leent de Poolse aanvaller Arek Milik voor achttien maanden uit aan het Franse Olympique Marseille. Als de huur bevalt, wil Marseille de voormalige spits van Ajax kopen, meldt de club uit de hoogste divisie Ligue 1.

De 26-jarige Poolse international kwam in zijn vierde seizoen bij Napoli niet aan spelen toe bij de club uit de Serie A. Marseille kan een trefzekere aanvaller goed gebruiken, want de club presteert de laatste weken slecht en is de aansluiting met de top in de Franse competitie kwijtgeraakt. Milik scoorde in zijn jaren bij Napoli 48 keer.

Club Brugge ziet topschutter Diatta naar Monaco vertrekken

Club Brugge moet het in de strijd om de landstitel in België verder stellen zonder aanvaller Krépin Diatta, de topscorer van de koploper in de Pro League. De 21-jarige Senegalees, dit seizoen al goed voor negen doelpunten, vertrekt naar AS Monaco, bevestigde Club Brugge donderdagavond.

Bij de Monegasken ondertekent de zestienvoudige Senegalese international een contract tot medio 2025. Volgens Belgische media zou met de overgang een bedrag van 20 miljoen euro gemoeid zijn. „Ik ben erg blij voor deze ambitieuze club te mogen spelen”, meldt Diatta. „Hier krijg ik nieuwe mogelijkheden om me verder te ontwikkelen. Ik kan niet wachten om eraan te beginnen.”

Diatta maakte woensdagvond nog het winnende doelpunt in het competitieduel met KV Oostende, dat in 2-1 eindigde. Hij speelde drie seizoenen voor de regerend landskampioen.

Luciano Narsingh naar FC Twente

Feyenoorder Luciano Narsingh speelt voor rest van seizoen bij FC Twente als de medische keuring van vrijdag geen obstakel opwerpt. Beide clubs zijn akkoord en Narsingh zelf ook.

FC Twente verwacht de aanvaller tijdig speelgerechtigd te krijgen voor de wedstrijd tegen VVV-Venlo komende zondagmiddag.

De Enschedeërs hebben snel behoefte aan een buitenspeler omdat Vaclav Cerny vorige week tegen Ajax een zware knieblessure opliep en dit seizoen niet meer in actie komt.

De 30-jarige Narsingh is geen vaste waarde bij Feyenoord, waar hij bezig is aan zijn tweede seizoen.

Heracles versterkt zich met Schalke-speler Kutucu

Heracles Almelo en Schalke 04 hebben overeenstemming bereikt over de tijdelijke overgang van spits Ahmed Kutucu (20). De tweevoudig Turks international speelt de rest van het seizoen in het shirt van Heracles Almelo.

Kutucu kijkt uit naar zijn tijd in Almelo. „Ik heb goede gesprekken gehad met de club, weet waar Heracles Almelo voor staat en wat ze zoeken in een spits. Ik wil zo veel mogelijk spelen en doelpunten maken om het team te helpen. Ik kan niet wachten om te beginnen.”

Sinds zijn elfde speelt hij bij Schalke 04, waarvoor hij in 2018 zijn officiële debuut maakte in de hoofdmacht. In totaal kwam Kutucu in 52 officiële wedstrijden in actie voor Schalke 04. Hij scoorde daarin zes keer en gaf vier assists.

Kutucu speelde in meerdere nationale jeugdelftallen van Turkije. In het najaar van 2019 debuteerde hij in de A-selectie met een overwinning op Andorra in de EK-kwalificatie. In september van het afgelopen jaar speelde Kutucu zijn tweede interland.

20 JANUARI

Verdediger Balker verruilt Almere na dit seizoen voor Groningen

FC Groningen versterkt de selectie komend voetbalseizoen met Radinio Balker. De 22-jarige Amsterdammer komt in de zomer over van Almere City FC.

Balker is bezig aan zijn derde seizoen in de selectie van Almere City. Tot dusverre speelde hij 49 wedstrijden in de eerste divisie.

„Radinio is een sterke centrale verdediger, die wij al ontzettend lang volgen. Hij heeft alle voorwaarden die wij zoeken in een centrale verdediger; hij is snel, fysiek sterk, beschikt over duelkracht en is daarnaast ook goed en rustig aan de bal”, zegt Mark-Jan Fledderus, technisch directeur van FC Groningen.

FC Utrecht neemt aanvaller Balk (19) van FC Groningen over

Remco Balk vervolgt zijn voetballoopbaan bij FC Utrecht. De 19-jarige aanvaller komt over van FC Groningen, waar zijn contract aan het einde van dit seizoen af zou lopen. FC Groningen baalde van de manier waarop Balk zich opstelde en trok een aanbieding voor contractverlenging in.

„Gegeven de omstandigheden is dit voor alle betrokkenen de beste uitkomst”, zegt Mark-Jan Fledderus, technisch directeur van FC Groningen. „Wij zijn teleurgesteld dat Remco een andere keuze heeft gemaakt, maar dat is zijn goed recht en dienen wij te respecteren. Het is dan ook goed dat we allebei weer aan de toekomst kunnen denken en dat FC Utrecht hem per direct heeft overgenomen.”

Balk moest het bij FC Groningen, waar hij sinds 2012 deel uitmaakte van de jeugdopleiding, vooral met invalbeurten doen. Drie keer was hij dit seizoen basisspeler, onder meer in de thuiswedstrijd tegen Ajax (1-0). Balk maakte toen het doelpunt, zijn enige voor FC Groningen.

Bij FC Utrecht ondertekent Balk een contract tot de zomer van 2025.

ADO Den Haag trekt Oostenrijkse doelman Fraisl aan

ADO Den Haag heeft met de Oostenrijker Martin Fraisl een nieuwe doelman aangetrokken. Fraisl heeft een contract voor de rest van het seizoen getekend.

De 27-jarige Oostenrijker was transfervrij nadat hij eind december bij Tweede Bundesliga-club SV Sandhausen zijn contract had laten ontbinden. Martin Jol, hoofd van het technisch hart van ADO toont zich tevreden met de komst van Fraisl. „Met deze aanvulling in de selectie komen we in de cruciale fase van het seizoen minder snel voor verrassingen te staan.”

„De eerste indrukken zijn zeer goed. Het stadion is mooi en de gesprekken waren prettig”, zegt de Oostenrijker. „Ik ben een doelman die vertrouwen uitstraalt en vastberaden is, maar soms ook een beetje gek kan zijn. Ik slaag er ook wel vaak in om rustig te blijven in lastige situaties. ADO Den Haag zit ook in een moeilijke periode, maar ik ben ervan overtuigd dat we de club er met zijn allen in kunnen houden.”

RKC Waalwijk contracteert middenvelder Yassin Oukili

De 20-jarige middenvelder Yassin Oukili komt over van Vitesse en staat vandaag direct op het trainingsveld van RKC Waalwijk. De jongeling tekent een contract voor 2,5 jaar. De Geelblauwen hebben bovendien een optie voor één extra seizoen bedongen.

Algemeen directeur Frank van Mosselveld: „Met het aantrekken van Yassin houden wij vast aan onze missie om talentvolle spelers aan ons te binden. Hiermee borduren we voort op de ingeslagen weg en spelen we in op de toekomst. Yassin is een speler die op verschillende posities op het middenveld uit de voeten kan en krijgt de komende maanden de tijd zich conditioneel aan te passen en op te trekken aan onze manier van spelen.”

Oukili speelde in de jeugd van Alphense Boys, alvorens hij in 2016 de overstap maakte naar de jeugdopleiding van Vitesse. Oukili speelde tot dusver vier officiële duels in het eerste elftal van de Arnhemmers. Op 14 december 2019 maakte hij zijn Eredivisiedebuut, uit tegen FC Twente (0-3).

19 JANUARI

FC Twente wil Narsingh halen

FC Twente heeft zijn zinnen gezet op Feyenoord-aanvaller Luciano Narsingh. De club uit Enschede wil de buitenspeler erbij hebben om het gat op te vullen dat is ontstaan door de kruisbandblessure van Vaclav Cerny. Feyenoord staat open voor een vertrek van de snelle aanvaller en FC Twente hoopt de deal vandaag of morgen af te ronden.

Het contract van Narsingh bij Feyenoord loopt na dit seizoen af. Dit seizoen is hij weinig frequent in actie gekomen. Achter zijn naam staan elf optredens, waarvan vier als basisspeler. Narsingh maakte één goal, in de competitiewedstrijd tegen ADO Den Haag. De 19-voudig Oranje-international speelde eerder voor Swansea City, PSV en SC Heerenveen.

Feyenoord rondde gisteren de komst af van Aliou Balde. De 18-jarige Senegalees van Diambars FC de Saly uit zijn geboorteland is een snelle buitenspeler. Balde is aangetrokken met het oog op de toekomst.

Luciano Narsingh Ⓒ BSR Agency

FC Twente liet eerder in de window drie gehuurde aanvallers (Alexander Jeremejeff, Lazaros Lamprou en Halil Dervisoglu) vertrekken en haalde aanvankelijk alleen voormalig FC Utrecht-speler Issah Abass erbij.

FC Twente-trainer Ron Jans gaf in eerste instantie aan dat hij er geen aanvallende versterking bij hoefde, maar de situatie is drastisch veranderd door het wegvallen van Cerny, die acht tot tien maanden zal moeten herstellen. De Tsjech, die door FC Twente dit seizoen werd gehuurd van FC Utrecht, heeft inmiddels de hoop uitgesproken dat hij na te zijn hersteld kan terugkeren bij FC Twente.

De oud-Ajacied heeft het de afgelopen maanden zo goed naar zijn zin gehad in Enschede, dat hij hoopt op een vervolg. FC Twente-trainer Jans kan voorlopig behalve op Cerny ook geen beroep doen op linksback Jayden Oosterwolde, die enkele weken aan de kant staat met een hamstringblessure.

Aanvaller Basaçikoglu tekent bij Turkse Gaziantep FK

Bilal Basaçikoglu heeft een nieuwe club in Turkije gevonden. De 25-jarige oud-aanvaller van sc Heerenveen en Feyenoord vervolgt zijn loopbaan bij Gaziantep FK, de verrassende nummer 3 van de Turkse Süper Lig.

Basaçikoglu, geboren in Zaanstad, komt over van Trabzonspor waar hij dit seizoen weinig speeltijd kreeg. Na zijn vertrek bij Feyenoord in 2018 speelde hij ook voor het Turkse Kasimpasa.

Basaçikoglu werd in 2017 kampioen met Feyenoord.

Verdediger Te Wierik terug bij FC Groningen

Mike te Wierik is na ruim een half jaar teruggekeerd bij FC Groningen. De 28-jarige centrale verdediger verruilde afgelopen zomer de noordelijke eredivisionist voor Derby County, dat op het op één na hoogste niveau in Engeland uitkomt. Bij die club, waar trainer Phillip Cocu in november werd ontslagen, kwam Te Wierik pas vier competitieduels in actie.

Te Wierik tekende een contract voor 3,5 jaar bij FC Groningen, waarvoor hij eerder drie jaar uitkwam. In totaal heeft hij al meer dan driehonderd wedstrijden in het betaald voetbal achter zijn naam staan.

„We hebben in mijn ogen met het terughalen van Mike zowel voor de korte als lange termijn uitstekende zaken gedaan”, zegt technisch directeur Mark-Jan Fledderus.

„Mike kan snel aansluiten bij de groep. Wij kennen zijn kwaliteiten en hij is bekend met onze manier van werken, dus voegen we niet alleen waarde toe aan onze selectie, maar krijgen we direct ook meer opties in verdedigend opzicht. Daarnaast willen we ook na dit seizoen Nederlandse spelers met de nodige ervaring in onze selectie hebben. Met het langdurig vastleggen van Mike hebben we een deel van de stabiliteit binnen onze selectie gewaarborgd.”

Balk per direct van FC Groningen naar FC Utrecht

FC Utrecht heeft derde aanwinst van deze transferperiode binnen. Na Benamar en Ter Avest komt Remco Balk selectie versterken.

De aanvaller zou komende zomer al transfervrij overkomen maar wordt nu per direct overgenomen van FC Groningen, als medische keuring geen obstakel oplevert.

AC Milan heeft spits Mandzukic binnen

Mario Mandzukic voetbalt het komend halfjaar voor AC Milan. De koploper in de Italiaanse Serie A bevestigde dinsdag de komst van de Kroatische spits. Mandzukic, die tussen 2015 en 2019 voor Juventus speelde, moet de stand-in worden voor Zlatan Ibrahimovic. De Zweedse spits kwam tot nu toe pas in acht duels in actie maar scoorde daarin wel twaalf keer.

Mandzukic (34) vertrok eind 2019 naar Qatar waar hij voor Al-Duhail ging spelen. Dat werd geen succes. In zeven duels die hij voor de club voetbalde kwam de aanvaller slechts eenmaal tot scoren. Maar de Kroaat, die met zijn land in 2018 de WK-finale speelde, had daarvoor al een reputatie als doelpuntenmaker opgebouwd bij onder meer VfL Wolfsburg, Bayern München, Atlético Madrid en Juventus. In vijf seizoenen bij die Italiaanse club kwam hij tot 162 duels en 44 doelpunten. Voor zijn land scoorde hij 33 keer in 89 interlands.

’Real Madrid heeft contract van 44 miljoen euro klaarliggen voor David Alaba’

Het hing al een tijdje in de lucht, maar volgens de Spaanse media is het nu rond. David Alaba trekt komende zomer als vrije speler naar Real Madrid.

Alaba pakte vorig jaar met Bayern de treble (landstitel, DFB-Pokal en Champions League), maar gaf aan geen nieuw contract te willen tekenen in München. De Oostenrijkse alleskunner mocht vanaf 1 januari dus praten met andere clubs aangezien hij volgende zomer einde contract is.

„We hebben er alles aan gedaan om tot een akkoord te komen”, aldus Bayern-baas Karl-Heinz Rummenigge over de situatie. „We hebben vele gesprekken gevoerd en wilden een antwoord voor eind oktober. Dat is er niet van gekomen en ik weet niet of we nog opnieuw gaan spreken. Ons aanbod was fair, maar hij heeft het niet aanvaard.”

Er kwamen heel wat topclubs af op Alaba. Van PSG tot Juventus en Manchester City, maar Real was volgens de geruchten altijd optie nummer één voor de 28-jarige Oostenrijker. Volgens onder anderen Marca is er nu een akkoord gevonden tussen beide partijen. De Koninklijke zou een contract van vier jaar ter waarde van 44 miljoen euro (11 miljoen per jaar dus) hebben klaarliggen voor Alaba. De medische testen zou hij intussen al met succes doorstaan hebben.

De komst van Alaba zou wat druk zetten op Sergio Ramos. De Madrileense kapitein zit al een tijdlang vast in onderhandelingen over een contractverlenging en ziet met Alaba een stevige concurrent opduiken.

18 JANUARI

PEC Zwolle bindt ook rechtsback Van Wermeskerken

Sai van Wermeskerken heeft zijn contract bij PEC Zwolle verlengd. De 26-jarige rechtsback tekende tot 2023 bij. Hij had een aflopend contract bij de nummer 13 van de eredivisie.

„Ik zit hier goed op mijn plek, dus voor mij is het een logische stap om mijn contract te verlengen”, laat Van Wermeskerken weten. „Daarbij is het mijn persoonlijke ambitie om de komende periode alles te geven, om zo in aanmerking te komen voor een plek in de nationale selectie van Japan. Ik kijk dan ook uit naar de toekomst hier in Zwolle, waarbij de focus natuurlijk ligt op de tweede seizoenshelft, waarin ik mij nog meer wil laten zien.”

Van Wermeskerken beschikt zowel over een Nederlands als over een Japans paspoort.

Eerder wist PEC Zwolle ook Eliano Reijnders, Dean Huiberts en Sam Kersten langer aan de club te binden.

FC Emmen legt transfervrije tiener uit Peru vast

FC Emmen heeft weer een nieuwe speler gecontracteerd. Het is de 18-jarige middenvelder Didier la Torre. De tiener uit Peru ondertekent bij de hekkensluiter van de Eredivisie een contract tot de zomer van 2023, met een optie voor een extra seizoen.

La Torre stond tot 31 december 2020 onder contract bij Allianza Lima. Hij maakt transfervrij de overstap naar Drenthe.

„Didier geldt als een groot talent in Peru en we volgen hem al enkele maanden”, licht voorzitter Ronald Lubbers toe. „We zien hem vooral als een investering in de toekomst, maar met zijn snelheid en passeerbewegingen kan hij mogelijk ook dit seizoen zijn waarde bewijzen.”

FC Emmen legde in het weekeinde al drie spelers vast: vleugelspits Kerim Frei, zijn broer Elias Frei, een linksback, en verdediger Jean-Pierre Rhyner.

Jack Wilshere tekent contract bij Bournemouth

18.30 uur: Jack Wilshere was ooit een van de grote Engelse talenten van Arsenal, maar speelt vanaf vandaag in de Championship, het tweede niveau in Engeland. De 29-jarige middenvelder heeft zich verbonden aan Bournemouth, dat derde staat.

Wilshere kwam eerder al in het seizoen 2016/2017 uit voor de club uit Zuid-Engeland. Tot vorig seizoen stond hij onder contract bij West Ham United, maar sinds zijn vertrek daar afgelopen zomer was hij clubloos.

ADO Den Haag legt Kroatische middenvelder Gomelt vast

15.27 uur: ADO Den Haag heeft middenvelder Tomislav Gomelt vastgelegd. De 26-jarige controleur uit Kroatië komt over van Serie A-club Crotone en tekent een contract tot het einde van het seizoen in het Cars Jeans Stadion.

Gomelt tekende in 2013 bij Tottenham Hotspur, dat hem uitleende aan onder meer Royal Antwerp en Bari. Na clubs als Cluj en Dinamo Boekarest in Roemenië, speelde hij sinds 2019 voor Crotone, waarmee hij vorig seizoen promoveerde naar de Serie A.

„Toen ik de kans kreeg om bij deze mooie club aan de slag te gaan, wilde ik deze meteen pakken”, zegt Gomelt. „Ik denk dat mijn speelstijl bij ADO Den Haag en de Eredivisie past. Bij Crotone speelde ik met name als verdedigende middenvelder, maar ik kan eigenlijk alle rollen op het middenveld invullen. Ik wil zoveel mogelijk punten pakken en in de Eredivisie blijven.”

Chelsea verhuurt Drinkwater aan Kasimpasa

14.06 uur: Danny Drinkwater speelt de rest van het seizoen op huurbasis voor het Turkse Kasimpasa. De 30-jarige middenvelder kwam bij Chelsea niet veel aan spelen toe. Drinkwater maakte deel uit van het elftal van Leicester City dat in 2016 stuntte door kampioen van Engeland te worden.

Jeroen Lumu tekent niet bij FC Den Bosch, maar in Malta

12.29 uur: FC Den Bosch presenteerde vorige week Jeroen Lumu, maar de aanvaller en de club namen binnen een dag alweer afscheid van elkaar. De speler heeft nu een nieuwe werkgever gevonden in Malta.

De 25-jarige duikt nu namelijk op FC Floriana dat op Facebook de komst officieel maakt. Of de nummer elf van de Maltese Premier League helemaal op de hoogte is van zijn mini-avontuur in Noord-Brabant is nog maar de vraag. Zijn laatstgenoemde club is volgens het bericht van Floriana in ieder geval het Georgische FC Saburtalo.

16 JANUARI

Drie nieuwkomers moeten FC Emmen behoeden voor degradatie

19.50 uur: Kerim Frei, zijn broer Elias Frei en Jean-Pierre Rhyner moeten FC Emmen in de tweede seizoenshelft zien te behoeden voor degradatie uit de Eredivisie. Kort na de nederlaag tegen Vitesse (1-4) maakte de nummer laatst de komst van het drietal bekend.

Kerim Frei (27) speelde al eerder voor FC Emmen. Vorig seizoen werd de Turks-Zwitserse vleugelspits eind januari gehuurd van Istanbul Basaksehir. Door een blessure en de uitbraak van het coronavirus kwam hij tot slechts vier duels voor FC Emmen, dat nu tot koop is overgegaan. Hij heeft voor anderhalf seizoen getekend.

De zeven jaar jongere Elias Frei, een linksback, komt transfervrij over van het Zwitserse FC Luzern. Ook hij heeft zich voor anderhalf seizoen aan de club verbonden.

De 24-jarige Rhyner wordt tot het einde van het seizoen gehuurd van de Spaanse club Cádiz, uitkomend in La Liga. De centrale verdediger beschikt over zowel een Zwitsers als Peruaans paspoort. Hij kan na het seizoen definitief worden overgenomen.

FC Emmen heeft in de eerste zeventien duels slechts 5 punten gepakt. De Drentse club won nog niet en moet vrezen voor degradatie.

Bekijk hier een overzicht van alle transfers vóór 16 januari.