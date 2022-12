Boksarbiter van legendarisch bijtgevecht Mike Tyson overleden

Lane was enkele jaren daarvoor ook de arbiter bij de rentree van Tyson na zijn celstraf. De bokser won toen in Las Vegas van Peter McNeeley.

De scheidsrechter was ook een gerespecteerd officier van justitie en rechter in de staat Nevada. Het gerechtsgebouw in Reno draagt zijn naam. Lane kreeg ook bekendheid door het tv-programma Judge Mills Lane. In 2002 werd hij getroffen door een beroerte. Sinds 2013 is hij opgenomen in de Boxing Hall of Fame van Nevada.

Bekijk hieronder de historische beelden van het bijtincident