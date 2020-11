Live Eredivisie: Vitesse - Fortuna Sittard

Louis Openda van Vitesse. Ⓒ HH/ANP

Vijf duels zondag in de Eredivisie. Onder meer nummers twee, drie en vier Vitesse, Feyenoord en PSV komen in actie. De zondagmiddag is op gang gebracht door Vitesse en Fortuna Sittard, die om 12.15 uur aftrapten in Arnhem. Volg de duels hier op de voet.