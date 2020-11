PSV met liefst acht andere basisspelers tegen Sparta

Bij de Eindhovenaren komen flink wat nieuwe namen aan de aftrap. Onder meer doelman Lars Unnerstall heeft een basisplaats, net als Timo Baumgartl, Nick Viergever, Adrian Fein, Mario Götze, Jorrit Hendrix, Mauro Junior en de jonge Amerikaan Richard Ledezma.

Eerder op de zondag wonnen Vitesse en AZ hun duels. De Arnhemmers waren met 2-0 te sterk voor Fortuna Sittard, de Alikmaarders versloegen Heracles in Almelo met 2-1. Feyenoord-FC Utrecht eindigde in 1-1, terwijl FC Groningen in eigen huis Willem II met 1-0 versloeg.

Bekijk hier de opstellingen, doelpuntenmakers en uitgebreide statistieken van alle wedstrijden in de Eredivisie.

Programma

Zondag:

12.15 uur: Vitesse - Fortuna Sittard (2-0)

Vitesse - Fortuna Sittard (2-0) 14.30 uur: Feyenoord - FC Utrecht (1-1)

Feyenoord - FC Utrecht (1-1) 14.30 uur: FC Groningen - Willem II (1-0)

FC Groningen - Willem II (1-0) 16.45 uur: Heracles Almelo - AZ (1-2)

Heracles Almelo - AZ (1-2) 20.00 uur: PSV - Sparta Rotterdam

Ajax

Ajax had in Drenthe geen kind aan FC Emmen. Zonder Daley Blind en Nicolas Tagliafico wonnen de Amsterdammers simpel met 5-0. Davy Klaassen, Zakaria Labyad, Lassina Traoré, Jurgen Ekkelenkamp en Quincy Promes verzorgden de productie.

De spelers van Ajax vieren een doelpunt. Ⓒ ANP

ADO

ADO Den Haag revancheerde zich tegen SC Heerenveen voor de smadelijke 6-0 nederlaag bij Sparta van vorige week. David Philipp opende de score namens de thuisclub, maar Joey Veerman zette de 1-1 eindstand op het scorebord.

Hoog spel tussen Milan van Ewijk (l.) en Mitchell van Bergen. Ⓒ ANP

VVV-Venlo

VVV-Venlo en PEC Zwolle hielden allebei een punt over aan hun onderlinge wedstrijd. Jafar Arias zette de thuisclub op voorsprong, maar Imanuel Pherai en Mike van Duinen draaiden de rollen om. In de slotfase toonde Georgios Giakoumakis zijn klasse door middels een wippertje de 2-2 maken.

Mustafa Saymak snelt tussen twee VVV’ers door. Ⓒ BSR Agency

FC Twente

De tiende speelronde werd vrijdagavond in gang gezet door FC Twente en RKC Waalwijk. De Brabanders wonnen in de Grolsch Veste verrassend met 0-2.

Twee assists van Ola John op Cyril Ngonge en Finn Stokkers zorgden ervoor dat die stand al bij rust bereikt was. De equipe van Ron Jans, die zondag nog zo knap PSV op 1-1 hield, was na rust niet bij machte de schade te repareren.

FC Twente-coach Ron Jans. Ⓒ BSR Agency

Uitslagen speelronde 10 in de Eredivisie:

Vrijdag:

FC Twente - RKC Waalwijk 0-2

Zaterdag: