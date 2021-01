Hesdy Gerges voorspelt ’oorlog’ tegen Rico Verhoeven

„Natuurlijk is Rico in het voordeel”, aldus Gerges in een eerste reactie tegenover Radio 538. „Daar moeten we eerlijk in wezen. Hij heeft een volledig trainingskamp achter de rug. Mijn voorbereiding is anders geweest, maar ik train altijd, elke dag en ik ben een sportman in hart en nieren.”

Gerges voelt zich mede daarom helemaal klaar voor de partij, die deel uitmaakt van een viermanstoernooi voor zwaargewichten, met Levi Rigters (25) en Glory-debutant Tarik Khbabez (28) als overige deelnemers.

„Ook mijn mindset is sterk. Ze noemen me niet voor niets Fighterheart. Ik kom om te knokken en Rico gaat het zeker niet cadeau krijgen. Natuurlijk gaat het een superzware partij worden. Ik weet dat ik aan de bak moet, maar dat geldt ook voor hem. Ik ga geen voorspellingen doen, maar weet zeker dat we op een sportieve manier oorlog gaan voeren.”

Hoewel Gerges en Verhoeven elkaar slecht liggen, is eerstgenoemde vastberaden om de strijd als echte mannen te beslechten. „We zijn geen vrienden. Op sportief vlak heeft hij mijn respect, maar als persoon vind ik hem minder. Dat is gewoon mijn gevoel, dat kan ik moeilijk uitleggen. Hij irriteert mij. Maar het is mooi dat we elkaar op een legale manier in elkaar mogen slaan. Daarna schudden we elkaar de hand en is het klaar.”