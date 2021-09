Balende Lando Norris: ’Ik sta achter mijn beslissing’

Norris (21) eindigde twee weken eerder in Monza als tweede en leek op weg naar zijn eerste overwinning in Rusland, alhoewel Lewis Hamilton vlak achter hem zat. „Het verliep eigenlijk perfect, maar van de ene op het andere moment veranderde het weer”, aldus Norris. „Ik besloot op de slicks te blijven rijden, want dat was op dat moment de beste band. Het regende niet hard en maar in een paar bochten.”

Hamilton koos, een ronde na Max Verstappen, wel voor de intermediates. Norris: „Maar onder die omstandigheden dacht ik het vol te kunnen houden, vandaar dat ik tegen het team zei dat ik buiten wilde blijven. Het team (McLaren, red.) dacht dat het niet harder zou gaan regenen, maar dat gebeurde dus wel. Achteraf de verkeerde beslissing. We wisten niet dat het harder zou gaan regenen, of het is me niet verteld. Daar zullen we het over hebben. Maar ik sta nog steeds achter die beslissing.”

Norris finishte uiteindelijk als zevende in Sotsji. Hij kan evenwel nog terugvallen naar de negende plek, omdat hij op de verkeerde manier de pitstraat zou zijn ingereden tijdens de listige omstandigheden.

Lando Norris, hier nog op het droge. Ⓒ ANP/HH

Klik hier voor de WK-stand.