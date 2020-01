’Dit is hét moment om door te pakken bij Ajax voor Gravenberch’

Ryan Gravenberch onderneemt een scoringspoging in het oefenduel met Club Brugge van afgelopen zaterdag. Ⓒ Hollandse Hoogte

AMSTERDAM - Als de lichte knieklachten, waarmee Ryan Gravenberch in de oefenwedstrijd tegen Club Brugge uit voorzorg werd gewisseld, geen roet in het eten gooien, kan het 17-jarige toptalent van Ajax zich zondag tegen Sparta Rotterdam opmaken voor zijn derde opeenvolgende basisplaats. Ajax-trainer Erik ten Hag heeft afgelopen week op het trainingskamp in Qatar daar naartoe gewerkt en Gravenberch heeft in Doha goede dingen laten zien.