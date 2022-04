’Luka Modric sluit carrière af bij Real Madrid’

De 36-jarige Kroaat heeft een aflopend contract in Madrid. De afgelopen jaren tekende hij steeds voor één seizoen bij. Volgens Ancelotti is het een kwestie van tijd tot Modric zijn contract wederom verlengt. „Tussen de club en hem zijn geen problemen wat betreft contractverlenging.”

Modric speelt al sinds 2012 bij de Spaanse topclub, waarmee hij onder meer vier keer de Champions League won. Modric leidde Kroatië in 2018 naar de finale van het WK. Hij kreeg toen de Gouden Bal en werd ook door de FIFA uitgeroepen tot wereldvoetballer van het jaar.

Modric had dinsdag een belangrijke rol in de return tegen Chelsea in de kwartfinales van de Champions League. Bij een achterstand van 3-0 gaf hij in de slotfase met de buitenkant van zijn rechtervoet een prachtige pass op Rodrygo, die voor Real een verlenging afdwong. Karim Benzema hielp de Spanjaarden daarin naar de halve finales (2-3).